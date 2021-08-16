Пора менять лысую резину 16.08.2021, 10:41

Таракан обречен на провал.

Приходя на работу в очередной раз, оглянитесь вокруг. Посмотрите, на кого вы работаете. Посмотрите, с чем вы работаете. Эти люди в таком же состоянии, как и станки. Чинить дорого, а толку от ремонта ноль. Проще выбросить на свалку, пишет телеграм-канал БОР.

Внешне они, может быть, и ничего. Но внутри сплошная гниль и желчь. И не дай бог этому выбраться наружу.

Как вы себя чувствуете, поддерживая в этом всем жизнь? Продолжая помогать им зарабатывать за ваш счет? Тупое руководство, которое не знает как устроен процесс, менты, которым важнее закрыть человека, чем раскрыть дело.

Это замкнутый круг. Он обречен на провал. Вспомните, как разваливался советский союз. Многие страны, обретя свободу, остались ни с чем. Так и у нас: чем быстрее мы избавимся от гнилья, тем больше ресурса у нас останется на то, чтобы построить страну, в которой мы и наши дети сможем свободно жить. А идиоты будут всегда. Наша задача — поставить их на место.

Мы это сделаем.

Стачке быть!

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