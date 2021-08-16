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Великобритания предложила союзникам не признавать власть талибов в Афганистане

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  • 16.08.2021, 10:52
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Великобритания предложила союзникам не признавать власть талибов в Афганистане

Британский премьер обратился к странам Запада.

Великобритания обратилась к странам Запада с просьбой не признавать правительство талибов в Афганистане. Об этом 15 августа, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем видеообращении, которое опубликовано на его странице в Twitter.

"Ситуация в Афганистане становится все более сложной. Будет сформировано новое правительство, власть разделят. Я считаю важным, чтобы Запад действовал коллективно по этому вопросу. Никто не желает, чтобы Афганистан стал снова гнездом терроризма. Это также не в интересах жителей этой страны", – заявил Джонсон.

Британский премьер заявил о нежелании взаимного признания нового правительства в Кабуле.

"Великобритания будет работать с партнерами в Совете безопасности ООН, с НАТО. Мы будем доносить нашу позицию", – пообещал он.

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