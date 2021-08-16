Кроме Сморгони случаи коронавируса выявили в лагере под Чаусами 16.08.2021, 11:21

1,010

В лагере «Лесная поляна» у четырех детей подтвердился индийский штамм.

Больные коронавирусом дети из оздоровительного лагеря "Лесная поляна" под Сморгонью разделены на две группы. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Первая группа — дети, имеющие минимальные симптомы заболевания. Они размещены в Островецкой ЦРБ. Вторая группа — дети с подтвержденным коронавирусом, но без симптомов. Они находятся в центре под меднаблюдением отдельно от других", — передает слова чиновника пресс-служба Минздрава.

Остальные дети, являющиеся контактами первого уровня, также находятся под пристальным наблюдением медработников.

Накануне стало известно, что у четырех детей подтвердился индийский штамм (вирус "дельта") коронавируса.

Вспышка COVID-19 в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью была выявлена 12 августа. Сообщалось, что заболели как дети, так и взрослые из обслуживающего персонала. Медики заявляли, что вирус был завезен в лагерь детьми.

По словам Пиневича, случаи COVID-19 были выявлены также в лагере в Чаусском районе: "В одном из лагерей в Чаусском районе мы выявили спорадические случаи, которые не потребовали особых мероприятий".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».