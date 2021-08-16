Кроме Сморгони случаи коронавируса выявили в лагере под Чаусами
- 16.08.2021, 11:21
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В лагере «Лесная поляна» у четырех детей подтвердился индийский штамм.
Больные коронавирусом дети из оздоровительного лагеря "Лесная поляна" под Сморгонью разделены на две группы. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Первая группа — дети, имеющие минимальные симптомы заболевания. Они размещены в Островецкой ЦРБ. Вторая группа — дети с подтвержденным коронавирусом, но без симптомов. Они находятся в центре под меднаблюдением отдельно от других", — передает слова чиновника пресс-служба Минздрава.
Остальные дети, являющиеся контактами первого уровня, также находятся под пристальным наблюдением медработников.
Накануне стало известно, что у четырех детей подтвердился индийский штамм (вирус "дельта") коронавируса.
Вспышка COVID-19 в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью была выявлена 12 августа. Сообщалось, что заболели как дети, так и взрослые из обслуживающего персонала. Медики заявляли, что вирус был завезен в лагерь детьми.
По словам Пиневича, случаи COVID-19 были выявлены также в лагере в Чаусском районе: "В одном из лагерей в Чаусском районе мы выявили спорадические случаи, которые не потребовали особых мероприятий".