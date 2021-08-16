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Виталий Кутузов: Знаю белорусский язык очень хорошо

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  • 16.08.2021, 12:09
  • 2,396
Виталий Кутузов: Знаю белорусский язык очень хорошо
Виталий Кутузов

Экс-форвард сборной Беларуси и «Милана» поделился мнением о родном языке.

Экс-форвард сборной Беларуси, БАТЭ, «Милана» и других клубов поделился мнением о белорусском языке, передает «Трибуна».

– Как вы относитесь к белорусскому языку?

– Выросший на «Бандароўне». Прекрасный язык. Знаю его очень хорошо, школьная программа была в помощь. Жаль, он у нас не популярен совсем. Кроме глубинки. Поэтому и практики не хватает, – написал Кутузов в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

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