На восстановление костела в Будславе собрано более миллиона рублей 1 16.08.2021, 12:30

Фото: t.me/natbelographic

Три месяца назад в национальной святыне случился пожар.

Три месяца назад, 11 мая, в национальной святыне вспыхнул пожар, разрушивший крышу. Прихожанам удалось самостоятельно вывезти книги, иконы и другие ценности, сообщает «Наша Нива».

Сразу начался сбор средств, затем церковь была расчищена, в августе были уложены дорожные плиты и прибыла первая партия металла, а также подъемный кран для восстановления кровли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».