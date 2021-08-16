На восстановление костела в Будславе собрано более миллиона рублей

На восстановление костела в Будславе собрано более миллиона рублей1
- 16.08.2021, 12:30
Три месяца назад в национальной святыне случился пожар.
Три месяца назад, 11 мая, в национальной святыне вспыхнул пожар, разрушивший крышу. Прихожанам удалось самостоятельно вывезти книги, иконы и другие ценности, сообщает «Наша Нива».
Сразу начался сбор средств, затем церковь была расчищена, в августе были уложены дорожные плиты и прибыла первая партия металла, а также подъемный кран для восстановления кровли.