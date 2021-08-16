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На восстановление костела в Будславе собрано более миллиона рублей

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  • 16.08.2021, 12:30
На восстановление костела в Будславе собрано более миллиона рублей
Фото: t.me/natbelographic

Три месяца назад в национальной святыне случился пожар.

Три месяца назад, 11 мая, в национальной святыне вспыхнул пожар, разрушивший крышу. Прихожанам удалось самостоятельно вывезти книги, иконы и другие ценности, сообщает «Наша Нива».

Сразу начался сбор средств, затем церковь была расчищена, в августе были уложены дорожные плиты и прибыла первая партия металла, а также подъемный кран для восстановления кровли.

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