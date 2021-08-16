СМИ: В Афганистане люди упали из самолета на лету 13 16.08.2021, 12:55

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Видеофакт.

В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмовали самолеты. Люди выпадают из самолета на лету.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Tele1.

Издание пишет, что на видео видно, как двух людей сбросили с самолета в дома людей.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

По другим данным, люди, зацепившись за стойку шасси и элементы самолета, сами не удерживаются и падают.

Кроме того, по меньшей мере пять человек были убиты в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Напомним, в Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты.

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