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СМИ: В Афганистане люди упали из самолета на лету

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  • 16.08.2021, 12:55
  • 17,126
СМИ: В Афганистане люди упали из самолета на лету

Видеофакт.

В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмовали самолеты. Люди выпадают из самолета на лету.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Tele1.

Издание пишет, что на видео видно, как двух людей сбросили с самолета в дома людей.

По другим данным, люди, зацепившись за стойку шасси и элементы самолета, сами не удерживаются и падают.

Кроме того, по меньшей мере пять человек были убиты в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Напомним, в Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты.

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