СМИ: В Афганистане люди упали из самолета на лету

СМИ: В Афганистане люди упали из самолета на лету13
- 16.08.2021, 12:55
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Видеофакт.
В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмовали самолеты. Люди выпадают из самолета на лету.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Tele1.
Издание пишет, что на видео видно, как двух людей сбросили с самолета в дома людей.
Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021
По другим данным, люди, зацепившись за стойку шасси и элементы самолета, сами не удерживаются и падают.
Кроме того, по меньшей мере пять человек были убиты в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.
Напомним, в Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты.