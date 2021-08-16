закрыть
16 августа 2021, понедельник, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко набросился на олимпийцев: «Разве это спортсмены?»

38
  • 16.08.2021, 12:50
  • 42,372
Лукашенко набросился на олимпийцев: «Разве это спортсмены?»

Самозванец взбешен результатами белорусских олимпийцев в Токио.

Лукашенко во время поездки в агрогородок Тихиничи, которая состоялась в пятницу, 13 августа, раскритиковал белорусских спортсменов, которые вернулись с Олимпиады в Токио. Об этом сообщает телеканал СТВ.

- Я понимаю, что психология и прочее. Но ты же ехал, а значит – покажи, что ты поднимал. Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмены? – заявил Таракан.

Лукашенко также добавил, что спортсмены знали заранее, в каких условиях им предстоит выступать на Олимпийских играх в Токио.

- И потом он говори: недооценили, не оклемались. Ну так нужно было подумать заранее. Ну ладно, легкоатлеты, я же все понимаю – парилка, душно и жарко. Но штангисты! Ну неужели там условия хуже, чем здесь? И потом, вы же двоих отобрали, ну так дайте же результат. Что же это – баранку получают, выходят, это же не дело, - возмутился Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина