Лукашенко набросился на олимпийцев: «Разве это спортсмены?» 38 16.08.2021, 12:50

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Самозванец взбешен результатами белорусских олимпийцев в Токио.

Лукашенко во время поездки в агрогородок Тихиничи, которая состоялась в пятницу, 13 августа, раскритиковал белорусских спортсменов, которые вернулись с Олимпиады в Токио. Об этом сообщает телеканал СТВ.

- Я понимаю, что психология и прочее. Но ты же ехал, а значит – покажи, что ты поднимал. Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмены? – заявил Таракан.

Лукашенко также добавил, что спортсмены знали заранее, в каких условиях им предстоит выступать на Олимпийских играх в Токио.

- И потом он говори: недооценили, не оклемались. Ну так нужно было подумать заранее. Ну ладно, легкоатлеты, я же все понимаю – парилка, душно и жарко. Но штангисты! Ну неужели там условия хуже, чем здесь? И потом, вы же двоих отобрали, ну так дайте же результат. Что же это – баранку получают, выходят, это же не дело, - возмутился Лукашенко.

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