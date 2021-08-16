Израиль исключил Беларусь из списка запрещенных для посещения стран 1 16.08.2021, 13:06

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля.

С 16 августа Министерство здравоохранения Израиля исключило Беларусь, Аргентину, Великобританию, Индию, Кипр, Кыргызстан, Узбекистан и Южную Африку из списка стран, которым израильтянам запрещено посещать во время пандемии без разрешения специальной комиссии.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минздрава Израиля.

В ведомстве утверждены составы из двух списков — «красного» и «желтого».

Болгария, Бразилия, Грузия, Испания, Мексика и Турция находятся в «красном» списке с 16 августа, для их посещения требуется разрешение от израильских властей, и нарушение этого положения карается штрафом в размере 5000 шекелей (около 1500 долларов США).

В «желтом» с понедельника находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия, из которых по возвращении нужно будет изолироваться на день или до отрицательного результата теста на COVID-19.

Все остальные страны, в том числе Беларусь, включены в «оранжевый» список государств, которые разрешено посещать израильтянам с 16 августа, но по их возвращении недельный карантин является обязательным даже для привитых и больных.

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