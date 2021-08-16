Андрей Шарендо: Революция до сих пор продолжается 2 16.08.2021, 13:58

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И победа скоро настанет.

Активистку гражданской кампании «Европйская Беларусь» Полину Шарендо в Бресте называют белорусской Жанной Д’Арк. Женщину осудили на два года колонии общего режима. Ее муж Андрей также был под следствием и вынужден был уехать за границу из-под домашнего ареста вместе с двумя детьми.

– Моя жизнь перевернулась с ног на голову за этот год, – рассказывает Андрей. – Те события, которые за этот год произошли – это исторические события. Началась революция, которая до сих пор продолжается. Моя жена находится за решеткой, и мне пришлось временно уехать из Беларуси. Но борьба продолжается. И я, и Полина, даже находясь там за решеткой, делаем все, чтобы приблизить нашу победу. И я верю, что она скоро настанет. Именно вот это вера в победу – она и есть главным, что случилось за последний год. Несмотря на все вызовы – терять веру в победу не надо, – рассказывает Андрей. – Как говорят, самое темное время всегда перед рассветом. Сейчас в Беларуси царит темная-темная ночь, но уже первые какие-то лучи, мне кажется, видны.

Я хочу пожелать белорусам, чтобы они не складывали рук и делали все, чтобы освободить политзаключенных, которые находятся в неволе, чтобы приблизить победу, чтобы Беларусь была всегда свободна. А для этого нужно немного – просто делать свое дело до конца и не вешать нос, - цитирует Шарендо «Белсат».

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