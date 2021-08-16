В Арктике нашли бактерии, которые разлагают солярку и нефть 3 16.08.2021, 14:00

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Бактерии обнаружены на полуострове Лабрадор.

Команда ученых из Канадского университета изучила несколько видов бактерий, которые могут ускорить разложение нефти и дизельного топлива в Арктике, сообщает Naked Science.

Исследователи из Университета Калгари обратили внимание на высокий потенциал нескольких видов микроорганизмов в процессе переработки углеводородов.

Когда в ДНК сразу нескольких различных бактерий обнаружились характерные белки, то ученые решили отправить их в условия, где содержится высокая концентрация нефтепродуктов.

Результаты своих лабораторных экспериментов они опубликовали в журнале Американского микробиологического общества (ASM) Applied and Environmental Microbiology.

Выяснилось, что пять различных бактерий Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania способны выживать в очень сильно загрязненной воде.

Благодаря этим бактериям процесс разложения дизельного топлива и сырой нефти значительно ускорялся. Помимо этого, температура воды была максимально приближена к реальной температуре вод Арктики, около 4 градусов Цельсия.

Однако эти виды бактерий ученые не могут на 100% рекомендовать для использования при устранении загрязнений воды, ведь их нужно изучить получше. Тем более, что эти бактерии не долговечны и у них есть свой предел.

Скорость деградации углеводородов резко снижалась, если концентрация нефти и дизельного топлива в воде приближалась к отметке в 1% по объему.

Исследователи считают, что открытие таких бактерий - это хорошее начало для будущих исследований, ведь если им удастся найти более стабильные и более живучие виды бактерий, то их можно уже будет адаптировать и высеивать в водах с загрязнениями.

Ведь из-за глобального потепления Арктика все меньше покрывается льдом, что в свою очередь, приводит к более частому судоходству, и тем самым к загрязнению воды. А если вода загрязниться максимально, то местные жители останутся без своего единственного источника белковой пищи.

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