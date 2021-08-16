В России уничтожили более 12 тонн мяса и рыбы из Беларуси

В России уничтожили более 12 тонн мяса и рыбы из Беларуси3
- 16.08.2021, 14:25
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Перевозчиков привлекли к административной ответственности.
Около 10,5 тонны говядины и субпродуктов и около 1,5 тонны рыбы лососевых пород, ввезенных из Беларуси, уничтожили в Смоленской области.
Были остановлены четыре автомобиля, которые двигались со стороны Беларуси в объезд ветеринарных контрольных постов. Грузы передали специалистам Россельхознадзора, которые выяснили, что мясо и рыбу перевозили без сопроводительных документов в антисанитарных условиях. На мясе не было клейм, а рыба перевозилась в коробках без этикеток.
Грузы были утилизированы, а перевозчиков привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.