По востоку Беларуси 17 августа будет до +35 16.08.2021, 15:02

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 17 августа, будет облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, при грозах местами сильный порывистый.

Ночью ожидается 14-20 тепла, днем термометры покажут от +20 по западу страны до +34 по востоку. Местами по Могилевской и Гомельской областям воздух прогреется до 35 выше нуля.

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