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Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана при попытке нарушения границы

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  • 16.08.2021, 15:56
  • 12,938
Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана при попытке нарушения границы

Минобороны подтвердило, что самолет сбили узбекские ПВО.

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА "Новости" в Минобороны Узбекистана.

"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.

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