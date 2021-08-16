Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана при попытке нарушения границы 8 16.08.2021, 15:56

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Минобороны подтвердило, что самолет сбили узбекские ПВО.

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА "Новости" в Минобороны Узбекистана.

"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.

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