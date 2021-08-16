Врач объяснил, какие реакции на прививку против COVID-19 являются нормальными

Врач объяснил, какие реакции на прививку против COVID-19 являются нормальными1
- 16.08.2021, 16:02
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Они обычно проходят через несколько дней.
Прививку против коронавируса каждый человек переносит по-своему: в одних она проходит бессимптомно, а в других сопровождается ухудшением самочувствия. Иногда "побочки" очень неприятные, а есть и такие, которые считаются вполне нормальными.
Среди них, например, боль в месте укола, головокружение, усталость. На это указал врач-иммунолог Федор Лапий, комментарий которого опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.
По его словам, волноваться не нужно, если после вакцинации против COVID-19 появились:
покраснение, боль, отек в месте инъекции;
лихорадка или озноб;
головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе
тошнота
утомляемость;
сонливость или бессонница;
головокружение.
Иммунолог Лапий, который также возглавляет национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики, подчеркнул, что такие реакции – нормальные и обычно проходят через несколько дней.
А вот в случае, если такие побочные эффекты не прошли или человек чувствует себя еще хуже, специалист посоветовал обращаться к семейному врачу.