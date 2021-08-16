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Врач объяснил, какие реакции на прививку против COVID-19 являются нормальными

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  • 16.08.2021, 16:02
  • 5,240
Врач объяснил, какие реакции на прививку против COVID-19 являются нормальными

Они обычно проходят через несколько дней.

Прививку против коронавируса каждый человек переносит по-своему: в одних она проходит бессимптомно, а в других сопровождается ухудшением самочувствия. Иногда "побочки" очень неприятные, а есть и такие, которые считаются вполне нормальными.

Среди них, например, боль в месте укола, головокружение, усталость. На это указал врач-иммунолог Федор Лапий, комментарий которого опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

По его словам, волноваться не нужно, если после вакцинации против COVID-19 появились:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе

тошнота

утомляемость;

сонливость или бессонница;

головокружение.

Иммунолог Лапий, который также возглавляет национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики, подчеркнул, что такие реакции – нормальные и обычно проходят через несколько дней.

А вот в случае, если такие побочные эффекты не прошли или человек чувствует себя еще хуже, специалист посоветовал обращаться к семейному врачу.

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