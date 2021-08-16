Афганистан вчера, сегодня, завтра: как Россия вступает в знакомый капкан 4 Александр Коваленко, «Информационное Сопративление»

16.08.2021, 16:09

6,208

Фото: AFP

Отсчет пошел.

Вчера террористическая группировка Талибан взяла под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Произошло это стремительно, но не неожиданно. То, что талибы возьмут под свой контроль всю страну и его основные города, в том числе и столицу, было понятно с самого начала их наступления на правительственные силы. Но, в действительности, никто не ожидал того, что это произойдет так быстро, фактически, молниеносно.

Конечно, причиной таких успехов талибов стало вовсе не их непревзойденное умение воевать или стратегический и тактический гений. Отнюдь. Причиной тому стало нежелание воевать самой регулярной армии Афганистана и тотальное предательство в ее рядах.

Именно по этой причине Кабул, который мог бы держать оборону несколько месяцев, и при наилучших условиях даже развернуть контрнаступление, был сдан в считанные часы. А это, в свою очередь, вызвало эвакуацию иностранных представительств в авральном режиме.

На сегодняшний день, доверия заявлениям представителей талибов нет ни у одной из сторон, поскольку талибы не единожды нарушали свои же обещания и более того, внутри самого Талибана нет согласованных позиций и, каждая группа может действовать на свое усмотрение. И это себя ярко проявило в воскресенье 15 августа, когда при всех заверениях талибов о предоставлении возможности иностранным гражданам покинуть Афганистан, был обстрелян аэропорт Кабула, когда там находились представители США.

Этот пример я привел не просто так, а еще раз акцентируя внимание на том, что, говоря одно, талибы всегда делают совсем другое. И, заверяя на протяжении последних нескольких месяцев о том, что их движение не представляет угрозу соседним государствам, я целиком и полностью уверен в обратном.

Например, за минувшие года талибы не только предпринимали попытки свергнуть поддерживаемую США власть в Кабуле, но и проводили интервенцию на территории за пределами границ Афганистана, в районах Пакистана (Северный и Южный Вазиристан) и Китая (Синьцзян-Уйгурская автономия КНР).

Фактически, Талибан видит распространение контроля территорий за пределами Афганистана, что в Китае, что в Индии, что в Пакистане, что в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане…

Вчера, 15 августа, практически все мировые СМИ с тревогой сообщали о происходящих в Кабуле событиях, но только российские СМИ, «эксперты», «политологи», «журналисты» и даже «официальные лица» насмехались с эвакуации иностранных граждан из столицы Афганистана. Сравнивали с эвакуацией из Сайгона 1975 года и позорным бегством.

Но, при этом, ни одно российское СМИ, «эксперт», «политолог», «журналист» и даже «официальное лицо» не вспомнили, что именно Россия стояла за укреплением позиций Талибан. Именно Россия с 2016 развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан, который, к слову сказать, является целью №1 для удара со стороны Талибан в настоящее время.

Именно МИД РФ в 2017 года развернул кампанию по легитимизации террористической группировки Талибан как политической силы, и именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами.

По сути, Москва сделала все, чтобы не просто уменьшить зону контроля США в Афганистане, но и попросту выдавила американцев из страны. Можно ли это назвать в определенном смысле победой Москвы над Вашингтоном? Да. Если бы не одно «НО».

Да, сегодня российские скоморохи отстегивают шуточки о происходящем в Афганистане, но, как они будут шутить, когда первые российские солдаты начнут гибнуть в рамках выполнения своих обязательство в соответствии с ОДКБ на таджика-афганской границе? Или зайдем еще дальше – непосредственно в самом Афганистане.

Сегодняшние издевки скрывают на самом деле очень большую проблему для России, которую она сама же себе и создала, наступив на такие знакомые грабли, в попытке нанести региональное поражение США. Проблему, которая будет поглощать дополнительные ресурсы у, и без того нищающей страны. Ресурсы финансовые, технические, человеческие. США могли себе это позволить, а вот Россия – нет. То есть, может, если продлит заморозку отчислений в пенсионный фонд до 2030 года и полностью обнулит один из резервных бюджетных фондов, что является критическим для граждан страны.

Вчера, сегодня и даже завтра, российская пропаганда будет продолжать насмехаться над Западом, компенсируя свои комплексы неполноценности, возникшие в результате поражения в Афганистане в прошлом веке, фантомные боли первой чеченской войны, фиаско с захватом Украины в 2014-м и позора подшефной Армении в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Но, после того как талибы взорвут все университеты, спалят все библиотеки и повесят на столбах всех профессоров и учителей, России будет не до смеха.

Все те российские СМИ, «эксперты», «политологи», «журналисты» и даже «официальные лица», которые насмехались с эвакуации иностранных граждан из столицы Афганистана, будут просить своих читателей «поскорбеть» за очередную дюжину интернационалистов, ставших «безвинными» жертвами преступного Талибана.

Отсчет пошел.

Александр Коваленко, «Информационное Сопративление»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».