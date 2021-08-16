Власти провоцируют медиков на забастовку 1 16.08.2021, 16:14

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В Лидской ЦРБ начали требовать новый вид поборов с работников.

Телеграм-канал «БОР» сообщает, что в Лидской центральной районной больнице (ЦРБ) начали собирать поборы с работников.

«Собирают как всегда «самым бедным» — не единожды дискредитировавшему себя Красному Кресту. Выплачивать сотрудникам предлагают по 0,75% от месячной зарплаты раз в год. Вот только одно интересно, а кто-нибудь вообще в курсе, чем эта организация занимается вообще?» – заявил телеграм-канал.

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