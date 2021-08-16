Ленивый кот повеселил покупателей, пришедших в зоомагазин 4 16.08.2021, 16:20

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Видеохит.

Жители Кхонкэна (Таиланд), пришедшие в зоомагазин, не только отоварились всем необходимым, пишет 120.su.

Они еще и полюбовались на ленивое шоу, которые устроил кот владельцев торговой точки. Животное по кличке Тунг разлеглось на прохладном полу и, похоже, получало подлинное удовольствие от жизни.

Особенно всех позабавил тот факт, что Тунг не обращал на людей ни малейшего внимания и игнорировал все попытки как сфотографировать его, так и немного растормошить.

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