Белорусских военных планируют отправить к границе Афганистана 30 16.08.2021, 16:28

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Что об этом известно?

16 августа генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что началась подготовка к военным учениям ОДКБ возле границы Таджикистана и Афганистана. Туда отправят и белорусских военных, пишет сайт Telegraf.by

«Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы», — передали в пресс-службе организации комментарий генсека.

В организации отметили, что внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе.

«Стремительное наступление движения «Талибан», переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу — город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность», — написано в сообщении.

Также Зась заявил, что «в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

Известно, что 16 августа министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода провели телефонные переговоры.

«В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет», — сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Как сообщил Sputnik, белорусские военные тоже примут участие в учениях на границе с Афганистаном. Цель — помочь Таджикистану и обеспечить безопасность стран ОДКБ. В прежние годы белорусы регулярно участвовали в маневрах на таджикско-афганской границе.

15 августа «Талибан» вошел в столицу Афганистана Кабул и объявил о контроле над всей территорией страны.

Талибан — исламистское движение, которое образовалось в Афганистане в 1994 году, правило Афганистаном с 1996 по 2001 год («Исламский Эмират Афганистан») и регионом Вазиристан на севере Пакистана («Исламское государство Вазиристан») с 2004 года. Исламский Эмират Афганистан дипломатически был признан тремя государствами: Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией. После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью территории Афганистана. В 2003 году Талибан признано террористической организацией Советом Безопасности ООН.

Ранее пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз сообщил, что белорусы по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия в рамках МИД могут обращаться в белорусское посольство в Таджикистане.

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