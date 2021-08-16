Руководитель расследования ВОЗ рассказал, как именно мог заразиться коронавирусом сотрудник лаборатории в Ухане 4 16.08.2021, 16:42

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Важное событие произошло 2 декабря 2019 года, когда предположительно началась пандемия COVID-19.

«В феврале исследователи ВОЗ заявили, что «крайне маловероятно», что пандемия коронавируса была вызвана его утечкой из лаборатории. Теперь руководитель расследования Питер Эмбарек несколько отклоняется от этой позиции», - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод inopressa.ru).

«За две недели до ожидаемого доклада американской спецслужбы о начале пандемии коронавируса политизация научного расследования усугубляется. Китайские власти продолжают отвергать любые подозрения в том, что начало пандемии может быть как-то связано с лабораторией в Ухане - и прибегает к сомнительной пропаганде, например, с помощью вымышленного швейцарского биолога. Тем временем среди ученых ВОЗ сопротивление лабораторной гипотезе ослабевает, хотя новых доказательств нет», - отмечает издание.

«В частности, новую путаницу в вопрос о происхождении пандемии вносит датский эксперт по безопасности пищевых продуктов и зоонозам Питер Эмбарек, возглавлявший экспертную группу ВОЗ в Ухане в феврале. В документальном фильме датского общественного телеканала TV2, показанном в четверг вечером, можно увидеть, как во время телефонной конференции в январе он выражает сомнения в профессионализме Уханьского отделения Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC)».

«В интервью Эмбарек призывает к более тщательному изучению работы лаборатории CDC. Впервые этот местный орган здравоохранения привлек внимание тех, кто хочет раскрыть происхождение Sars-CoV-2, в начале 2020 года. Ведь он находится всего в полукилометре от рынка диких животных, где был обнаружен первый кластер инфицированных Sars-CoV-2 людей».

«Удивительно, что сейчас Эмбарек взялся за старые подозрения в отношения Уханьского CDC. Он указывает, что лаборатория центра переезжала 2 декабря 2019 года, то есть именно в то время, когда предположительно началась пандемия коронавируса. Он обосновывает свое утверждение тем, что хорошо известно, что такой переезд лаборатории может привести к большому беспорядку», - передает издание.

«При этом в итоговом отчете группы ВОЗ о расследовании в Ухане, соавтором которого является Эмбарек, говорится: «Лаборатория CDC в Ухане не сообщала о каких-либо нарушениях или инцидентах, вызванных переездом». Последняя публикация об исследовательской работе с летучими мышами датируется 2013 годом, что, однако, не означает, что с тех пор работа с летучими мышами не велась, добавил Эмбарек в интервью. Он также сказал, что отсутствует информация об исследованиях, когда-либо проводившихся в CDC в Ухане в отношении коронавирусов. Насколько известно, исследователи там работали с паразитами летучих мышей», - говорится в статье.

«В интервью TV2 Эмбарек отметил, что формулировка о том, что утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна», попала в окончательный отчет ВОЗ только после 48-часовых переговоров. Сейчас Эмбарек говорит, что предпочел бы формулировку «маловероятно».

«Эмбарек добавляет, что, по его мнению, одна из вероятных причин начала пандемии коронавируса заключается в том, что первым человеком, подхватившим Sars-CoV-2, стал сотрудник лаборатории, контактировавший с летучими мышами в ходе полевых исследований. Но в таком случае речь идет о зоонозе, то есть переходе вируса, живущего в организме животных, к человеку. Только то, что от вируса пострадал сотрудник лаборатории, еще не дает оснований полагать, что произошла утечка вируса из лаборатории».

«В пятницу ВОЗ смягчила заявления Эмбарека. Представитель организации сообщил газете The Washington Post, что ничего не изменилось и что все гипотезы по-прежнему рассматриваются».

«Таким образом, новые заявления Эмбарека не помогут в поисках причин начала пандемии. Он не представил ни новых фактов, ни новых идей. Его слова лишь показывают, насколько велико было и есть давление на членов миссии ВОЗ в Ухане - как со стороны Китая, так и со стороны остального мира в его стремлении не подчиняться взглядам Китая», - пишет Neue Zürcher Zeitung.

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