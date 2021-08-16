«Уходи!» гвоздем застряло в голове сумасшедшего тирана 16.08.2021, 16:49

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Фото: AFP

Мы продолжаем борьбу.

Телеграм-канал "Менск разам!" поделился мнением своего подписчика:

— Вот и прошел год от начала нашей революции, 365 дней и ночей небывалых надежд на долгожданную свободу и ошеломляющего кровавого кошмара на который оказались способны наши соотечественники — те, кого мы считали своими защитниками!

Едва оправившись от шока первых дней после украденных выборов, мы с ужасом увидели перед собой жестокую, бесчеловечную машину под циничным названием "социально-ориентированное государство", которую с нашего молчаливого согласия или при нашем равнодушном непротивлении, успел за четверть века построить "человек", когда-то занявший пост президента независимой Республики Беларусь!

Сегодня, смыв кровь и зализав раны, несмотря на чудовищный каток репрессий, мы не должны, просто не имеем права отказаться от нашей мечты о Свободе, опустить руки и перестать бороться, предать светлую память наших героев, отдавших свои жизни в борьбе за наше будущее, забыть о тысячах патриотов, томящихся в застенках фашистской хунты, о десятках тысяч репрессированных и вынужденных покинуть Родину белорусов!

Ровно год назад, пробудившись от 25-летнего летаргического сна, народ Беларуси мощно крикнул "Уходи!" синепалому упырю и его кровожадным шакалам!

Этот крик ржавым гвоздем застрял в голове сумасшедшего тирана и ежесекундно, днём и ночью, напоминает ему о том, что:

Мы никого не забыли!

Мы ничего не простили!

Мы продолжаем борьбу!

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