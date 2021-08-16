«Помоги, Боже!»: появилась расшифровка переговоров пилотов перед крушением самолета под Барановичами 7 16.08.2021, 16:57

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Опубликовано неизвестное ранее видео.

19 мая 2021 года под Барановичами разбился военный самолет Як-130.

Пилоты – 33-летний Андрей Ничипорчик и 22-летний Никита Куконенко – стремились увести самолет от города, сами спастись не смогли.

В телеграм-канале Следственного комитета появились неопубликованные ранее кадры крушения самолета и расшифровка того, что происходило в кабине пилотов.

Следствие склоняется к версии, что трагедию спровоцировала ошибка в технике.

Сообщается, что командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб сообщил, что уже отправил представление на присвоение наград погибшим летчикам.

А 9 августа на заседании архитектурно-градостроительного совета, который возглавляет председатель барановичского горисполкома Юрий Громаковский, утвердили эскиз памятного знака трагически погибшим летчикам.

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