Что происходит в захваченном талибами Кабуле: фото и видео 4 16.08.2021, 17:05

7,448

На улицах Кабула установили еще больше блокпостов.

Представитель радикального исламистского движения «Талибан» в понедельник, 16 августа, заявил, что война в Афганистане окончена. По его словам, новая форма режима и тип правления страной станут вскоре ясны. Несмотря на это, в Афганистане началась паника, люди штурмовали самолеты в аэропорту столицы Кабула, пишет сайт «Обозреватель».

Пресс-секретарь политического офиса «Талибана» Мохаммил Наим сказал, что они готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями. В комментарии катарскому телеканалу он также пообещал им необходимую защиту, передает издание The Guardian.

Наим добавил, что ни одна из дипломатических организаций в Афганистане или какая-либо ее штаб-квартира не подвергались нападениям. Он подчеркнул, что «Талибан» обеспечит безопасность граждан и дипломатических миссий.

«Мы достигли того, чего стремились, а именно: свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим использовать наши земли против кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим», – сказал он.

Лидер талибов сообщил агентству Reuters, что повстанцы на данный момент перегруппировываются в разных провинциях. Они будут ждать, пока иностранные войска покинут страну, прежде чем создавать новую структуру управления. По его словам, боевикам «Талибана» приказали позволить афганцам возобновить повседневную деятельность и ничего не делать такого, что может напугать мирных жителей.

На улицах Кабула установили еще больше блокпостов. Руководство «Талибана» запретило участникам движения входить в чьи-либо дома без разрешения. Подчеркивается, что никто не должен наносить вред жизни, собственности и чести жителям Афганистана.

В столице в понедельник не открылись банки и крупные торговые центры, работают только небольшие магазины, сообщают РИА Новости. Несмотря на то, что обстановка на улицах спокойная, людей там очень мало, женщин вообще нет. Машины в Кабуле ездят, их не останавливают на блокпостах и не проверяют.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель у себя в Twitter сообщил, что во вторник, 17 августа, после последних событий в Афганистане главы Министерств иностранных дел стран ЕС проведут срочную видеоконференцию. На ней будут затронуты вопросы эвакуации технического и дипломатического персонала из Кабула, а также предоставления убежища афганцам.

Что происходит в аэропорту Кабула

Аэропорт в столице – единственное место, которое еще контролируется армией США. Талибы взяли под контроль все пограничные переходы, поэтому уехать из Афганистана можно только через него. В городе началась паника – люди стали штурмовать аэропорт. Американские военные открыли предупредительный огонь в воздух, когда толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

На одном из видео, которое опубликовали в сети, видно, как афганец падает со взлетающего самолета, направляющегося из Кабула в США. «Лишних» людей снимают с самолета сами же пассажиры, поскольку авиалайнер якобы из-за перевеса не может взлететь. В результате в нескольких районах Кабула были найдены три тела. По предварительной информации люди были сброшены с большой высоты.

Управление гражданской авиации Афганистана в понедельник заявило, что воздушное пространство над Кабулом было передано военным. Транзитным самолетам советовали изменить маршрут.

Аэропортом в Кабуле на данный момент пользуются только военные самолеты. Все коммерческие рейсы временно приостановлены. Так, американская авиакомпания United Airlines изменила маршруты своих рейсов. British Airways и Virgin Atlantic также прекратили использовать воздушное пространство Афганистана.

Более 60 западных стран, включая США, Великобританию, Францию и Японию, выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что всем афганцам и иностранным гражданам должно быть разрешено при желании покинуть страну. Дороги, аэропорты и пограничные переходы обязаны оставаться открытыми, подчеркнули в заявлении.

Власти США сообщили, что экстренно отправят в Кабул еще около тысячи солдат. Они помогут эвакуировать тысячи американцев из Афганистана. Военные прибудут в столицу в течение 48 часов, говорится в совместном заявлении Госдепартамента и Минобороны США, опубликованном 15 августа.

Украина эвакуировала своих граждан из столицы Афганистана

Украинцев эвакуировали из Кабула – столицы Афганистана – из-за роста насилия. Всего отправлено уже 30 человек. По состоянию на 16 августа в стране осталось около 50 украинских граждан. Их судьбой занимается Министерство иностранных дел. Вскоре все они вернутся домой.

Ныне управление города полностью передано талибам. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы избежать кровопролития.

«Талибан» – это радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годов и получившие образование в исламских семинариях. В 1996 году боевики «Талибана» захватили Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан.

Движение «Талибан» установило контроль над всей территорией Афганистана. В настоящее время боевики, практически не встречая сопротивления, вошли в столицу Кабул.

Несколько часов между исламистами и официальными властями шли переговоры. Президент страны сложил с себя полномочия, а государство перешло под контроль временного правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».