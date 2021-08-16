Кто на этой неделе останется без электричества в Минске? 16.08.2021, 17:14

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Опубликован список.

Вы все еще сидите без капитального ремонта трансформаторной подстанции? Тогда они идут к вам. На этой неделе энергетики продолжат планово отключать электричество в наших домах, чтобы потом всем жилось лучше. Попадете ли вы в список тех, кому придется с 9 утра и до 18:00 (это в худшем случае) сидеть без света, смотрите в таблице, составленной на основе информации, представленной «Минскэнерго».

Пройдемся по конкретным столичным адресам. При этом отметим, что некоторые минчане были в списках и на прошлой неделе, так что им надо еще запастись терпением.

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