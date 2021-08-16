Стачком «Беларуськалий» объявил бойкот Yara 4 16.08.2021, 17:27

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Компания показала свое истинное отношение к демократическим ценностям и правам человека.

Стачечный комитет «ОАО Беларуськалий» с возмущением и полным неприятием принял к сведению позицию руководства компании «Яра», пишут рабочие в своем телеграм-канале.

Позиция компании «Яра», заявившей о том, что она продолжит работать с Беларуськалием до введения санкций является откровенно подлой и лицемерной! Руководство компании и профсоюзов «Яры» погрязли в коррупции наряду с так называемыми независимыми профсоюзами Беларуси и «Беларуськалия». Ответственно заявляем, что в новой Беларуси к данной компании отношение будет совершенно не дружественным, так как данная компания целиком и полностью настроена на поддержание нелегитимного фашистского режима, устраивающего террор гражданского общества. Позиция компании полностью противоречит отношению к продолжению контракта всех демократических сил Беларуси, белорусских диаспор в различных странах и Стачечного комитета.

Руководство компании полностью проигнорировало петицию за разрыв контракта, собравшую более 100 тысяч голосов, показав свое истинное отношение к демократическим ценностям и правам человека.

Более того - воспользовавшись финансовыми проблемами режима и угрозой разрыва контракта, компания «Яра» цинично выбила себе скидку от и так практически демпинговой цены на продукт «Беларуськалия». Кроме подкупа руководства профсоюзов, руководители «Яры» еще и опустились до шантажа нелегитимной власти нашей страны, совершенно не учитывая того, что это напрямую скажется и на работниках предприятия. Низость и подлость во всей красе!

Стачком призывает к бойкоту продукции компании «Яра» всеми доступными способами! Покажем этим дельцам, что фашизм в Европе больше не пройдет.

«Яре» - Бойкот!

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