Белорусы Москвы вышли на акцию солидарности 16.08.2021, 17:29

Видеофакт.

Белорусская диаспора в Москве вышла на акцию солидарности с бело-красно-белым флагом в поддержку белорусов, которые несмотря ни на что продолжают борьбу за свободу, сообщает телеграм-канал «Хартия97%».

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