Медики рассказали, какие вакцины от COVID-19 можно смешивать 2 16.08.2021, 17:33

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Фото: Reuters

При этом принимать решение должен врач, а не пациент.

Министерство здравоохранения Украины официально разрешило комбинировать м-РНК вакцины и колоть их в последовательности Pfizer/Moderna или Moderna/Pfither. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что никаких привилегий для вакцинированных украинцев пока не предвидится, сообщает «Обозреватель».

Как объяснил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Укринформ, данная конфигурация вакцин является безопасной, подтвержденной исследованиями. Он отдельно отметил, что смешивание препаратов разрешено и в том случае, если первый укол был введен препарата AstraZeneca, тогда вторую дозу разрешено делать м-РНК вакциной.

Принимать решение о взаимозамещение вакцин в каждом отдельном случае будет врач, но не пациент, подчеркнул представитель Минздрава.

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