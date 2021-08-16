закрыть
16 августа 2021, понедельник, 18:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия установила рабочие контакты с представителями власти «талибов» в Афганистане

1
  • 16.08.2021, 17:50
  • 1,816
Россия установила рабочие контакты с представителями власти «талибов» в Афганистане
Фото: Reuters

«Талибан» признан во всем мире террористической организацией.

Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле для обеспечения безопасности российского диппредставительства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ, пишет сайт ТАСС.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», - сообщили в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, российская сторона внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к движению «Талибан» «в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил». «По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий, - указали в МИД РФ. - Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем».

Боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять лысую резину
Пора менять лысую резину Телеграм-канал БОР
Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)