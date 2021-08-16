Россия установила рабочие контакты с представителями власти «талибов» в Афганистане 1 16.08.2021, 17:50

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Фото: Reuters

«Талибан» признан во всем мире террористической организацией.

Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле для обеспечения безопасности российского диппредставительства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ, пишет сайт ТАСС.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», - сообщили в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, российская сторона внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к движению «Талибан» «в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил». «По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий, - указали в МИД РФ. - Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем».

Боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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