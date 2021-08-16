Google заявил об уходе из России 16.08.2021, 17:55

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Озвучено условие принятия такого решения.

Компания Google может уйти из России, если апелляция подтвердит решение московского суда по иску «Царьграда». Об этом сказано в жалобе, которую представитель Google LLC направил в Девятый арбитражный апелляционный суд. В случае ухода из страны возникнут «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом», говорится в документе, с которым ознакомился Forbes. Google не сможет исполнять российские законы и удалять ссылки на запрещённый контент, пишет сайт «Секрет Фирмы».

Разбирательство по жалобе Google пройдёт 16 августа. Ранее американская компания предлагала «Царьграду» мирно урегулировать спор о блокировке его аккаунта на YouTube. 15 августа «Царьград» направил в Google письмо, в котором заявил, что переговоры «завершены, по существу не начавшись».

Фактически Google предложил суду сделку: компания продолжит блокировать аккаунты «Царьграда», но при этом продолжит удалять ссылки на детскую порнографию, наркотики, способы совершения суицида и призывы к массовым беспорядкам, заявил Forbes юрист Дмитрий Магоня, представляющий интересы интернет-канала.

Google, по словам собеседника, несколько месяцев «потратил на бесплодные попытки оформить какие-то документы» вместо мирного урегулирования спора. «Царьград» предложил компании обсудить техническую сторону восстановления YouTube-канала и заблокированного аккаунта в Google.

В ответ пришло письмо от юридической фирмы Baker McKenzie, представляющей интересы Google. Юристы, по словам Магони, пообещали, что Google восстановит аккаунты с ограничениями. На одном из заседаний по делу юрист Baker McKenzie говорил, что канал «Царьграда» на YouTube уничтожен, и решение суда о доступе к нему невозможно исполнить. В письме Google сказано, что «Царьград» не сможет пользоваться некоторыми сервисами по монетизации YouTube-канала. Кроме того, Google продолжит исполнять решения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США.

Аккаунт «Царьграда» на YouTube заблокировали летом 2020 года. Причиной стало попадание владельца интернет-телеканала Константина Малофеева под американские санкции.

В мае Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить аккаунт «Царьграда». В противном случае с российского отделения Google будут взимать неустойку в пользу «Царьград медиа». Сумма неустойки начнётся со 100 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда. Еженедельно она будет увеличиваться в два раза.

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