Минск застрял в 8-балльных пробках 16.08.2021, 18:05

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фото: onliner.by

Последствия серьезнейшей аварии ликвидируют на МКАД.

Сегодняшний час пик в Минске начинается крайне нервно. Последствия серьезнейшей аварии в настоящее время ликвидируют на МКАД, где столкнулись грузовой автомобиль и трактор, о массовом «паровозе» напротив ботанического сада «Онлайнеру» сообщил читатель, а сервис «Яндекс.Карты» информирует о 8-балльных пробках в городе.

— А что на Академической произошло, кто видел? Скорые, пожарные, по встречной с мигалками туда на синем бусе какие-то «следаки» летели. Вроде не настолько критично разбитые машины видела, явно это не все, — беспокоится минчанин.

Свидетель прислал фотографии с улицы Академической, где, напротив ботанического сада, случилось ДТП с участием, предварительно, четырех автомобилей. На месте МЧС, возможно, случилось возгорание, либо кому-то из участников потребовалась помощь спасателей.

«Минсктранс» сообщает: «В 17:16 на улице Академической в направлении улицы Столетова из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №33, 34, 35, 92. Движение троллейбусов маршрутов №33, 34, 92 организовано по улицам Кузьмы Чорного, Толбухина, Кедышко, Филимонова; №35 — по улицам Кедышко, Филимонова. Движение возобновлено в 17:34».

Кроме этого, как уже было сказано, серьезная пробка образовалась на МКАД: в обе стороны примерно от съезда на улицу Ваупшасова затруднено движение на кольцевой в районе Чижовки: там также ДТП, непросто проехать площадь Ванеева, заторы образуются в центральной части города.

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