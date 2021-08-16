102 года в Польше назад вспыхнуло Первое Силезское восстание
- 16.08.2021, 18:27
В восстании сыграли важную роль работники шахты «Мысловице».
Прошло 102 года с начала первого Силезского восстания. Оно вспыхнуло в ночь с 16 на 17 августа 1919 года и было первым из трех выступлений против немецкой власти на этих территориях. Польские силезцы были недовольны положениями Версальского мирного договора, передает «Польское радио».
16 августа в Катовице представители правления Силезского воеводства и мэр города возложили цветы к памятнику повстанцам в Катовице. Мэр Катовице Марцин Крупа напомнил о расправе над работниками шахты «Мысловице», которая считается непосредственной причиной начала первого восстания:
«Затем они распространились практически на всю Силезию, борясь за свободу для жителей этой земли и за их принадлежность к Республике Польша. Об этом нужно помнить и стараться правильно интерпретировать историю, потому что это по-разному делается».
Несмотря на то, что восстание было быстро подавлено – 24 августа, это событие стало сигналом о готовности Верхней Силезии к борьбе за присоединение к Польше.