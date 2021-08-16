Как Барановичи вышли на многотысячную акцию: яркие фото 16.08.2021, 18:41

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Фото: читатель Intex-press

В акции под бело-красно-белыми флагами участвовала большая колонна медиков.

Днем, 16 августа 2020 года жители Барановичей с бело-красно-белыми флагами и плакатами пришли на площадь Ленина, выражая свой протест, пишет intex-press.by.

Жители города сначала собрались у Ледового дворца и оттуда двинулись к центральной площади Барановичей. В центре к ним присоединились большая колонна барановичских медиков, которые вышли в знак протеста против насилия. Акция прошла спокойно. Проезжая часть была свободна для движения транспорта.

Intex-press с помощью сервиса MapChecking попробовала подсчитать, сколько примерно человек собралось в центре города. Так, 16 августа на мирную акцию в центре города собралось: при плотности 2 человека на квадратный метр — около 9500 человек, при плотности 1,8 человека — 8600.

Фото: Ян ЯКОВЧИК

Фото: Руслан РЕВЯКО

Фото: Руслан РЕВЯКО

Акция протеста в Барановичах 16 августа. Фото: Руслан РЕВЯКО

Фото: Руслан РЕВЯКО

Фото: читатель Intex-press

Фото: Ирина КОМИК

Фото: Ирина КОМИК

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