Как Барановичи вышли на многотысячную акцию: яркие фото
- 16.08.2021, 18:41
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В акции под бело-красно-белыми флагами участвовала большая колонна медиков.
Днем, 16 августа 2020 года жители Барановичей с бело-красно-белыми флагами и плакатами пришли на площадь Ленина, выражая свой протест, пишет intex-press.by.
Жители города сначала собрались у Ледового дворца и оттуда двинулись к центральной площади Барановичей. В центре к ним присоединились большая колонна барановичских медиков, которые вышли в знак протеста против насилия. Акция прошла спокойно. Проезжая часть была свободна для движения транспорта.
Intex-press с помощью сервиса MapChecking попробовала подсчитать, сколько примерно человек собралось в центре города. Так, 16 августа на мирную акцию в центре города собралось: при плотности 2 человека на квадратный метр — около 9500 человек, при плотности 1,8 человека — 8600.