закрыть
16 августа 2021, понедельник, 19:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как Барановичи вышли на многотысячную акцию: яркие фото

  • 16.08.2021, 18:41
  • 1,290
Как Барановичи вышли на многотысячную акцию: яркие фото
Фото: читатель Intex-press

В акции под бело-красно-белыми флагами участвовала большая колонна медиков.

Днем, 16 августа 2020 года жители Барановичей с бело-красно-белыми флагами и плакатами пришли на площадь Ленина, выражая свой протест, пишет intex-press.by.

Жители города сначала собрались у Ледового дворца и оттуда двинулись к центральной площади Барановичей. В центре к ним присоединились большая колонна барановичских медиков, которые вышли в знак протеста против насилия. Акция прошла спокойно. Проезжая часть была свободна для движения транспорта.

Intex-press с помощью сервиса MapChecking попробовала подсчитать, сколько примерно человек собралось в центре города. Так, 16 августа на мирную акцию в центре города собралось: при плотности 2 человека на квадратный метр — около 9500 человек, при плотности 1,8 человека — 8600.

Фото: Ян ЯКОВЧИК
Фото: Руслан РЕВЯКО
Фото: Руслан РЕВЯКО
Акция протеста в Барановичах 16 августа. Фото: Руслан РЕВЯКО
Фото: Руслан РЕВЯКО
Фото: читатель Intex-press
Фото: Ирина КОМИК
Фото: Ирина КОМИК
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять лысую резину
Пора менять лысую резину Телеграм-канал БОР
Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)