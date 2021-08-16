Медики: Ягоды ускоряют восстановление после коронавируса
- 16.08.2021, 18:51
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Специалисты выделили ягоды именно темного окраса.
Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, полезно есть ягоды, поскольку в них сосредоточены высокие уровни витамина С и других антиоксидантов.
О том, что ягоды помогают ускорить окончательное выздоровление и восстановление после ковида, сообщила в интервью врач терапевт, диетолог Римма Мойсенко, пишет healthinfo.ua.
По ее словам, переболевшему организму прибавят сил вещества антиоксиданты, присутствующие в ягодах, – например, такие как полипренолы, полифенолы. Чтобы получать их полезно есть ягоды темного окраса – «черноплодная рябина, черная и красная смородина, малина».
Помимо ягод Мойсенко советует переболевшим налегать на овощи, зелень, ботву. Благодаря им организм получает клетчатку, витамин В9, фолиевую кислоту, дополнительные антиоксиданты. Все это также ускоряет возвращение в хорошую форму после коронавирусной болезни.