Медики: Ягоды ускоряют восстановление после коронавируса 16.08.2021, 18:51

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Специалисты выделили ягоды именно темного окраса.

Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, полезно есть ягоды, поскольку в них сосредоточены высокие уровни витамина С и других антиоксидантов.

О том, что ягоды помогают ускорить окончательное выздоровление и восстановление после ковида, сообщила в интервью врач терапевт, диетолог Римма Мойсенко, пишет healthinfo.ua.

По ее словам, переболевшему организму прибавят сил вещества антиоксиданты, присутствующие в ягодах, – например, такие как полипренолы, полифенолы. Чтобы получать их полезно есть ягоды темного окраса – «черноплодная рябина, черная и красная смородина, малина».

Помимо ягод Мойсенко советует переболевшим налегать на овощи, зелень, ботву. Благодаря им организм получает клетчатку, витамин В9, фолиевую кислоту, дополнительные антиоксиданты. Все это также ускоряет возвращение в хорошую форму после коронавирусной болезни.

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