Ржавый «Адмирал Кузнецов»: Как выглядит бесконечный ремонт единственного российского авианосца 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

16.08.2021, 19:12

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При этом РФ строит иллюзии о строительстве суперавианосца.

Ровно год назад в открытых источниках были опубликованы фото ведущегося на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ремонта. На этих фото было отчётливо видно, что с 2019 года работы на крейсере особо не продвинулись. По нынешнему же виду крейсера, за небольшим отличием, можно сказать точно то же самое.

Отличие — это леса на надстройке и работы на взлётно-посадочной полосе, в остальном же, какой-то рутинной работы и масштабного процесса незаметно и близко. И это при том, что по плану ему ещё предстоит размещение в сухом доке, для завершения всего комплекса работ, который, в свою очередь, тоже ещё не достроен.

К слову сказать, согласно проекту модернизации авианесущего крейсера на нем будет размещен современный автоматизированный радиотехнический комплекс ближней навигации взамен устаревшего и погубившего не один палубный истребитель «Резистор-К42».

Но дилемма в том, что данный комплекс не прошёл испытаний на наземном испытательном тренировочном комплексе (НИТКА) в Ейске, поскольку сам комплекс НИТКА находится в стадии строительства, которое обещают завершить в 2023 году.

И только этот момент уже говорит о многом, либо на «Адмирала Кузнецова» будет установлен неиспытанный комплекс и его так и сдадут, либо его таки не выпустят в свободное плаванье ещё очень долго.

Также дёгтя в бочку дёгтя добавил некоторое время спустя генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов, заявивший, что ремонт авианесущего крейсера затянется из-за технических проблем, вызванных задержкой поставки паротурбинных установок заводом «Киров-Энергомаш».

В общем, куда не кинься, а везде какие-то проблемы, которые мешают вести ремонтные работы и модернизацию “Кузи”. Если не сказать больше – не ведутся и вовсе.

Эта страна не способна толком отремонтировать и модернизировать уже имеющийся в наличие авианесущий крейсер, но при этом строит иллюзии о строительстве суперавианосца. С каждым днём затягивающегося ремонта “Адмирала Кузнецова”, эти иллюзии приобретают всё более и более смехотворный оттенок.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, sprotyv.info

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