«Круто идти под национальным флагом, смотреть в улыбающиеся и добрые лица людей» 16.08.2021, 19:19

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Нас - очень много и 2020-ый год это доказал.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал трогательную историю от подписчицы про 16 августа 2020-го года:

- Я по национальности белоруска и очень горжусь этим. Гордятся и мои дети. Нам не стыдно произносить название нашей нации. Хотя, на самом деле, чья только кровь в нас не течет.

16 августа мы не думали выходить. Брат уговорил, и знаете... Это было круто.

Круто было ощущать,что нас очень много: сильных, добрых, смелых. Круто было идти под национальным флагом, смотреть в улыбающиеся и добрые лица людей. Осознавать то, что вышло нас не 100, и не 200, и в случае чего, мы сможем дать отпор.

Не было мне и страшно. Ни тогда, ни сейчас. Вы не представляете, как круто хотя бы 5 минут постоять в цепи солидарности и помахать проезжающим машинам, людям, и ловить их улыбки в ответ.

Как круто общаться с единомышленниками и понимать, сколько среди нас талантливых и добрых людей. Как классно разговаривать на своем национальном языке, даже обслуживание в магазине другое! Люди улыбаются и отвечают тебе по-белорусски!

16.08. В этот день я заговорила на своём родном языке, которым не пользовалась. Я расправила плечи, потому что я свободная. Шла с другими и понимала, что мы - белорусы - сильные, смелые и мирные люди.

Когда мне плохо морально, я достаю флаг. Свой, национальный флаг, который прошел с моим братом все марши и выходы, обнимаю его и мне становится легче.

Мы победим. Я все сделаю для того, чтобы мы победили. Жыве Беларусь!

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