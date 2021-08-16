Где белорусам отдохнуть осенью и что с ценами 16.08.2021, 19:28

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Варианты, как продлить себе лето.

Туристический сезон начинался настолько бодро, насколько вообще мог в этих условиях. В список чартеров попало много хорошего: Черногория (грустно, но ее хватило на месяц), Албания (хватило на пару дней), Греция и Болгария, которых этим летом для нас не случились вообще, пишет «Онлайнер». Если на фоне всего этого вы поставили свой отдых на паузу, возможно, стоит исправиться осенью. Вот варианты, как продлить себе лето.

Турция может подешеветь, Египет — нет

В любой непонятной ситуации обычно выручают Турция и Египет, но в этом году, возможно, у турецких курортов будет небольшое преимущество. Оно связано с тем, что Египет только открылся для российских туристов, и с наплывом путешественников цены могут пойти вверх.

— Пока для белорусских туристов ничего не изменилось. Но поскольку Египет уже открылся для россиян, туда стало приезжать больше людей, соответственно, некоторые отели уже не дают скидки. Поток российских туристов туда будет расти вместе с увеличением частот, поэтому цены могут расти. Но потом все равно стабилизируются на какой-то отметке, — говорит замдиректора Travel House Юрий Сурков.

При желании сэкономить осенью в Египет можно улететь даже за 1500 долларов на двоих. Но надо быть готовыми к очень средненькому отелю.

В Турции обычно комфортно до конца октября, но некоторые продолжают летать туда и в ноябре.

Самый лучший вариант — Анталийское побережье. На пляжах будет гораздо свободнее, на рынках можно торговаться и уходить с пакетом спелых фруктов.

Еще из плюсов — дешевеющие путевки, что сейчас в принципе редко встречается. В удачные годы осенние туры могли быть дешевле летних практически на 30%. Но в этом году на очень низкие цены в Турцию вряд ли стоит надеяться. Все-таки открытых направлений пока не так много, а спрос на отдых есть.

Добавятся два новых направления

Для тех, кто устал от классики, из Минска можно будет улететь в два новых города — плюс одно новое направление в ОАЭ и возвращение Иордании.

«Белавиа» готовится наладить прямое сообщение с эмиратом Рас-эль-Хайма (сейчас есть рейсы в Дубай). В турфирмах нам назвали дату первого рейса — 19 октября. Эмират Рас-эль-Хайма более бюджетный, чем Дубай, так что можно ожидать снижения цен. Пока надо как минимум 1500 долларов на двоих.

Иордания — это тоже про тепло и море. Точнее, даже целых два — Красное и Мертвое, которые будут доступны белорусам с 3 сентября.

На первый вылет еще можно успеть, тур на девять ночей на двоих обойдется примерно в 2 100 долларов, говорят в туркомпании «Интерсити».

Где точно будет тепло. Но дорого

С экзотикой на осень дела обстоят лучше, чем с ближайшей Европой. Из Минска с пересадкой в Стамбуле или Москве наберется десяток направлений.

Есть внезапные варианты, вдруг кому-то надо: например, в Венесуэлу на остров Маргарита. Вылет будет из Москвы, тур на двоих можно купить за 2000 долларов.

Из экзотических направлений на осень в турфирмах советуют Мальдивы и Сейшелы (с пересадкой в Стамбуле).

— С ноября по апрель на Мальдивах будет высокий сезон, соответственно, и цены будут выше, — объясняют в туркомпании «Ривьера Трэвел». — В низкий сезон путевка с «все включено» может стоить примерно 4 тысячи долларов на двоих, в высокий — в районе 6 тысяч. Цены варьируются в зависимости от типа проживания: отдельная вилла на воде, отдельное бунгало, бунгало на 4 семьи и т. д.

Сейшелы считаются более дорогим направлением, по мальдивским ценам там можно купить только тур с питанием «завтрак+ужин».

Если ничего из перечисленного не нравится, то вот еще пара вариантов:

Грузия. Лучше ехать в начале осени, потом можно и не искупаться. Из Минска прямые самолеты в Батуми, Тбилиси, Кутаиси.

Черногория. Лучшее время для отдыха — с мая по октябрь. Как ни больно, но лететь теперь приходится строго через Стамбул.

Греция. Тоже обычно комфортно в мае-октябре. Стыковки в Москве или Стамбуле (первый вариант дешевле).

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