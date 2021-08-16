Как Афганистан и его столица пережили первые сутки власти Талибана 4 16.08.2021, 19:35

9,704

Фото: REUTERS/Stringer

Руководство страны фактически оставило власть талибам.

Чуть более суток прошло с тех пор, как Кабул, столица Афганистана, был захвачен движением Талибан, а руководство страны фактически оставило власть талибам.

Эти сутки ознаменовались попытками отчаянной эвакуации из аэропорта Кабула, массовым закрытием посольств и дипломатических представительств западных стран в Афганистане, а также первыми свидетельствами новых жестких правил, которые намерены установить в стране талибы.

«Новое время» собрало фотографии, отражающие ситуацию в Афганистане и его столице в первый день ошеломляюще быстрого захвата власти движением Талибан.

Сцены хаоса, смятения и отчаяния в аэропорту Кабула, который стал символом безнадежного положения части афганцев в первые сутки после захвата власти Талибаном.

Сотни людей, включая семьи с детьми, пытались воспользоваться шансом покинуть Афганистан через воздушные ворота столицы, откуда еще вечером 15 августа перестали летать все коммерческие рейсы. На снимках ниже афганцы пытаются попасть на территорию аэропорта 16 августа.

Боевики движения Талибан на территории и в окрестностях Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, 16 августа.

Афганцы бегут из страны через границу с Пакистаном — «ворота дружбы» на пограничном переходе в Чамане, 15−16 августа.

Представители движения Талибан на улицах захваченного ими Кабула, 15−16 августа: патрулируют улицы, устанавливают блокпосты, контролируют стратегические объекты города, проверяют автомобили и ездят на оставленной правительственными силами технике, включая полицейские авто.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS TV/via REUTERS

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: Jawad Sukhanyar/via REUTERS

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».