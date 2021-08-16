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«Гродно Азот» использует разные трюки, чтобы уйти из-под санкций

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  • 16.08.2021, 19:45
  • 6,602
«Гродно Азот» использует разные трюки, чтобы уйти из-под санкций

На этот раз предприятие попыталось прикрыться РФ.

ОАО «Гродно Азот» филиал «Завод Химволокно» уже отошел под Россию? Продукция предприятия маркируется ярлыками на которых указано, что производителем является LLC Sopolimerprom, пишет телеграм-канал «Стачком Азота».

Учредитель Шандрикова Людмила, директор Диденко Анастасия.

ООО "СОПОЛИМЕРПРОМ" учрежден в 2016 году. Учредителями компании выступила группа германских предприятий.

Таким образом, продукция пересекает границу с ЕС как российская, а значит, никакого отношения к санкциям против режима не имеет — просто транзит.

- Мы передадим полученные данные в соответствующие структуры, — сообщает Стачком.

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