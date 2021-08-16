«Гродно Азот» использует разные трюки, чтобы уйти из-под санкций 3 16.08.2021, 19:45

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На этот раз предприятие попыталось прикрыться РФ.

ОАО «Гродно Азот» филиал «Завод Химволокно» уже отошел под Россию? Продукция предприятия маркируется ярлыками на которых указано, что производителем является LLC Sopolimerprom, пишет телеграм-канал «Стачком Азота».

Учредитель Шандрикова Людмила, директор Диденко Анастасия.

ООО "СОПОЛИМЕРПРОМ" учрежден в 2016 году. Учредителями компании выступила группа германских предприятий.

Таким образом, продукция пересекает границу с ЕС как российская, а значит, никакого отношения к санкциям против режима не имеет — просто транзит.

- Мы передадим полученные данные в соответствующие структуры, — сообщает Стачком.

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