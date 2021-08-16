В Одессе поблагодарили белорусов, которые продолжают борьбу
- 16.08.2021, 20:04
В украинском городе прошла еженедельная акция за свободу Беларуси.
Белорусы Одессы собрались на еженедельную акцию за свободу Беларуси.
- Эта акция была посвящена всем смелым и прекрасным белорусам, которые сражались и продолжают сражаться за свободу нашей родины.
Мы бы хотели искренне от всей души отблагодарить всех и каждого, кто не сдается, кто не опускает руки и продолжает борьбу! — пишут телеграм-каналу «Баста!» участники акции.