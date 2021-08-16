Минский подшипниковый завод трещит по швам 3 16.08.2021, 20:16

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Фото: ТАСС

Рабочие готовятся к массовой забастовке.

- Нет-нет, это не какая-то «заброшка». Это Минский подшипниковый завод, который уже трещит по швам, — пишут телеграм-каналу «Баста» подписчики.

Множество людей уволили из-за их политических взглядов. Зарплату иногда выдают частями, что очень раздражает рабочих.

Большинство рабочих против действующей власти, в курилках часто обсуждают Лукашенко. Люди ждут момента, когда массово объявят забастовку.

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