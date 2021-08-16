закрыть
16 августа 2021, понедельник, 20:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минский подшипниковый завод трещит по швам

3
  • 16.08.2021, 20:16
  • 4,914
Минский подшипниковый завод трещит по швам
Фото: ТАСС

Рабочие готовятся к массовой забастовке.

- Нет-нет, это не какая-то «заброшка». Это Минский подшипниковый завод, который уже трещит по швам, — пишут телеграм-каналу «Баста» подписчики.

Множество людей уволили из-за их политических взглядов. Зарплату иногда выдают частями, что очень раздражает рабочих.

Большинство рабочих против действующей власти, в курилках часто обсуждают Лукашенко. Люди ждут момента, когда массово объявят забастовку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Пора менять лысую резину
Пора менять лысую резину Телеграм-канал БОР
Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)