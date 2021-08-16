Ученые: Кофе способен уменьшить риск заражения коронавирусом 16.08.2021, 20:19

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Заявление сделали специалисты из университета штата Иллинойс в США.

Кофе обросло сегодня множеством легенд. До сих пор ведутся споры о его вреде и пользе. Однако недавно специалисты выявили его неоспоримый плюс. Ученые из университета штата Иллинойс в США сообщили, что кофе способен уменьшить вероятность заболеть коронавирусом, пишет healthinfo.ua.

Исследователи утверждают, что люди, выпивающие одну и более порций напитка в течение дня, имеют меньший риск заболеть Covid-19, чем те, кто не пьет кофе. У пожилых людей, предпочитающих кофе, вероятность появления пневмонии также была снижена.

В ходе исследования выяснилось, что употребление кофе связано с определенными биомаркерами, например, CRP (С-реактивным белком), интерлейкином-6 (ИЛ-6) и их позитивным воздействием на протекание Covid-19.

Ученые считают, что эффективность кофе как иммуностимулятора необходимо изучать и далее. Они отметили, что полученные данные являются подтверждением гипотезы о влиянии факторов питания на некоторые аспекты иммунной системы человека, а значит, и на восприимчивость организма к короновирусу.

Поэтому соблюдение некоторых пищевых привычек будет эффективным дополнением для предотвращения распространения Covid-19.

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