Как звезды белорусского спорта вышли на крупнейший протест в истории страны 1 16.08.2021, 20:32

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Фото: by.tribuna.com

Уникальный митинг 16 августа объединил очень разных белорусов.

Спустя год «Трибуна» вспоминает спортсменов, вышедших на исторический мирный митинг.

16 августа 2020-го в Беларуси случился день крупнейших в истории страны митингов. В Минске их прошло сразу два.

В тот день в столице собирался марш «За свободу», на который вышли противники режима. Возле стелы, куда добровольно стекались людские реки изо всех районов столицы, собралось, по разным оценкам, от 150 тысяч до 400 тысяч человек. Марш даже осветили государственные телеканалы.

На пересечение проспектов Победителей и Машерова пришло много известных персон в белорусском спорте (да и не только в Минске они были на улицах: тогда игрок «Немана» Павел Забелин выходил в Гродно, олимпийский чемпион Андрей Арямнов – в Борисове). С тех пор прошел год.

Те, кто впоследствии стали основателями Свободного объединения спортсменов, впервые вместе вышли на протестный марш 23 августа. Однако 16 августа состоялось не менее важное событие – было обнародовано письмо спортсменов за честные выборы и против насилия, сходу набравшее несколько сотен подписантов. А несколько из них в тот день побывали и на митинге.

Прима белбаскетбола Елена Левченко задолго довыборов высказала свою позицию, поэтому никто не удивился ее появлению среди БЧБ-флагов. Осенью ее дважды осудили за выходы на митинги (15 суток и штраф), но это не сломило спортсменку – несмотря на сорванную реабилитацию, она продолжила карьеру и стала чемпионкой Греции.

Толкательница ядра Надежда Остапчук год назад тоже была у центра событий – и до сих пор выступает за честные выборы.

Никто не удивился появлению возле стелы экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» ,B>Ольги Хижинковой. Для нее осень отметится аж тремя судами, из-за которых модель провела за решеткой 42 суток. Но это никак не изменило позицию Ольги.

Сюда отнесем и футболиста Сергея Лынько – он поддерживал тех, кого забирали силовики, подписался за честные выборы и поздравлял беларусов с Днем Воли, уже будучи в составе государственного брестского «Динамо».

Вышел тогда на улицу и Сергей Щегрикович – еще один из тех, кто просто подписался за честные выборы, что уже немало.

И, конечно, были в городе в тот день и честные спортивные журналисты. В том числе и Александр Ивулин, который сейчас третий месяц проводит в СИЗО – сначала из-за якобы флагов на окнах, которые видели лишь силовики, а затем по неконкретизированному обвинению в нарушении общественного порядка.

Теперь о тех, для кого 16 августа стало днем редкого проявления своей позиции.

Возле монумента была замечена легенда белхоккея Алексей Калюжный, пришедший на марш вместе со своей супругой. «За страну без насилия, с народом за мир», – подписала фото жена Алексея Мария. Как вы можете видеть, ныне снимок удален из ее аккаунта, а за год никаких политических высказываний от Калюжного не было.

С хоккеистами было совсем негусто: фото марширующих к стеле было замечено еще лишь у хоккеиста Игната Белова. Он играет в студенческой лиге США, но позицию не транслирует – и вообще закрыл аккаунт.

Из тенниса на Победителей заметили вообще одну Веру Лапко. Сейчас ее подписчики узнают в основном о том, в каких кафе она предпочитает есть.

Футболистов было гораздо больше. Например, не обошел стороной акцию Вячеслав Глеб с женой. Когда журналисты захотели узнать его позицию, он попросил перезвонить через месяц, но не высказал ее по сей день – с его братом Александром все гораздо очевиднее.

Поделился фото с марша защитник минского «Динамо» Игорь Шитов. Больше такого он себе не позволял.

С его коллегой по команде Иваном Бахаром ситуация еще интереснее – 16 августа он был где-то рядом с акцией и восхвалял народ, да и в футбол играл с белым браслетом на руке, потом сказал, что его могут забрать в армию, а в 2021-м и вовсе подписался за Лукашенко – и, судя по сливам в прорежимных каналах, был очень недоволен освещением этого факта.

Участвовал в марше нападающий тогда «Энергетика-БГУ» Владислав Мухамедов. Сейчас он молчит в «Днепре».

Еще один «студент» Дмитрий Гирс тогда тоже был на митинге, потом пару раз репостил контент протеста – а недавно, как Бахар, подписался за Лукашенко.

К стеле пришел тогда нападающий «Ислочи» Александр Макась. Теперь он играет за литовскую «Судуву» – при этом не говорит о родной стране и, есть версия, считает, что спорт вне политики.

Где-то рядом был хавбек «Смолевичей» Александр Джигеро. Сейчас он играет в «Немане» под руководством провластного подписанта Игоря Ковалевича, и у игрока все нормально.

Александр Кротов, защищавший цвета «Омшян», тоже сделал кадр у стелы. Сейчас мы знаем, что Кротов играет за «Нафтан», но больше о нем ничего не слышали.

Александр Сачивко из солигорского «Шахтера» то самое воскресенье провел у стелы. Потом деф поучаствовал в заявлении белфутбола против насилия, а еще сублимировал в гол злость на картинку, где футболистам пририсовали балаклавы в знак их молчания о ситуации в стране, – но разговорчивее не стал.

Егор Филипенко на акции замечен не был – но его жена Екатерина там была. Сейчас супруга игрока «Шахтера» говорит, что продолжает следить за событиями в стране, – но никак на них не реагирует.

Вратарь БАТЭ Антон Чичкан, похоже, взял чужой кадр для того, чтобы выложить его в свой аккаунт, – так хотел похвалить белoрусов. С тех пор кипер лишь поддержал фанатов в их решении бойкотировать матчи, и все на этом.

Тот уникальный митинг действительно на несколько часов объединил очень разных людей. А какие воспоминания о 16 августа 2020-го остались у вас?

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