Бизнесмены Беларуси бьют тревогу из-за нового закона 16.08.2021, 20:44

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C июля изменилось законодательство по вопросам рекламы.

В начале года минчанка Кристина задумала открыть собственный бизнес. Вместе с подругой-флористом прикинули возможности и решились на магазин цветов, пишет для «Онлайнера» Маша Сорока. Вдохновленные девушки нашли помещение (прямо на проспекте Независимости!), готовы были стартовать, но получили «по рукам». Причем прилетело откуда не ждали — из «Минскрекламы». Оказалось, чтобы разместить вывеску на историческом здании, теперь надо спрашивать разрешения у собственников. Как это сделать, Кристина не понимает, ведь в многоэтажке 182 квартиры. Признаться, и мы в недоумении. Но не попробовав — не узнаешь. Рассказываем, как мы пытались сделать требуемое и что из этого вышло (спойлер — ничего хорошего).

О бизнесе

Мы встречаемся с Кристиной у знаменитой сталинки «Вечерний Минск». Практически все помещения на первом уровне жилого дома по Независимости, 44 занимают коммерческие точки — аптеки, магазины, услуги. Здесь, между «Медтехникой» и «Белсаюздрукам», припрятана старая пошарпанная красная дверь, за которую долгие годы никто не заглядывал. Малюсенькое помещение на несколько «квадратов» арендует у города «Медтехника», но не использует. Чудом девушки сумели взять помещение в субаренду по хорошей цене.

— Это совсем крошечное помещение, но для цветочной лавки нам достаточно. Мы хотели маленькую студию с видом на проспект и простой вывеской «Цветы», — рассказывает Кристина, пытаясь отпереть старый замок. — Прошли мучительную процедуру согласования, но в июне подписали договор и начали готовиться к открытию.

Собеседница подчеркивает — именно место послужило стратегией бизнеса. Подруги рассматривали разные варианты, но решили, что в центре шансов быть замеченными больше, чем в Instagram.

— Вариантов было несколько: открыться в «спальнике» и собирать клиентскую базу в интернете, чтобы к нам приезжали адресно, либо разместиться в центре, сэкономив на рекламе в Instagram. Ведь здесь мы и так будем хорошо заметны с проспекта. Остановились на втором.

Все-таки людное место, много пешеходов и машин, клиентский поток здесь точно высокий.

Причем ближайшие цветочные работают до 20:00, мы же планировали повесить светящуюся вывеску и работать до 22:00, — говорит молодой предприниматель.

Площадь помещения всего несколько «квадратов», зато ремонт много не потянет. В планах девушек было покрасить стены, сделать пол, установить стойку для цветов, холодильник, повесить яркую большую вывеску и начинать.

«Без согласия жителей я вообще никак не могу обозначить свой магазин»

Когда казалось, что все бюрократические «ягодки» позади, а впереди у флористов только цветочки, пришли новости — с 8 июля в Беларуси изменилось законодательство по вопросам рекламы. Среди достаточно неплохих нововведений (сокращение сроков согласования с 30 до 15 дней) припряталось коварное — теперь чтобы разместить рекламу (в том числе вывеску магазина) на здании, которое признано историко-культурной ценностью, необходимо получить согласие собственников.

— Раньше достаточно было бумаги из ЖКХ, но после нововведения — только с согласия собственников. А собственники кто? Жильцы. Ну вот как они себе это представляют? И ладно если в доме два подъезда и два этажа, но как собрать 2/3 подписей в 12-подъездной многоэтажке? Я не понимаю! — негодует девушка. — Мало того, нужны подписи именно собственников. А где мне их искать, если люди за границей, сдают жилье, в отпуске или на даче?

Как вообще обходить квартиры в разгар пандемии? Здесь много пенсионеров, они справедливо боятся открывать двери.

Для понимания, речь идет о самой обычной вывеске «Цветы»: белые буквы, классический шрифт, подсветка в темное время суток. Куда скромнее, кстати, чем то, что уже красуется на сталинке. Однако без подписей жителей дома вешать ее запрещено. Без согласия нельзя поставить у двери даже переносной штендер. То есть у предпринимателя нет никакой возможности просигнализировать людям, что их ждет за дверью. Единственное допущение — табличка 20 на 20 сантиметров с информацией о режиме работы. Всё.

— Это помещение пустовало очень давно, и без вывески никто даже не поймет, что мы открылись! Нас просто не будет заметно! По сути, без согласия жителей я вообще никак не могу обозначить свой магазин, — делится переживаниями Кристина. — Я не понимаю, почему судьбу бизнеса отдали в руки простых жителей дома?

«Мне даже не сказали, сколько здесь квартир»

На вопрос девушки, как ей получить согласие жителей, в «Минскрекламе» разводят руками. Непростую задачу осознают, но чем помочь, не знают — «закон есть закон».

— По дому нет вообще никакой информации. Мне даже не сказали, сколько здесь квартир. Как должен выглядеть опросный лист, тоже непонятно. Говорят — четкого образца нет, требовать паспортные данные жильцов и номера телефонов от вас не будем, ведь не каждый человек захочет делиться этой информацией, поэтому только фамилия, номер квартиры, согласен или нет, подпись. Но как собрать даже эту информацию? В период пандемии! В доме семь подъездов, это старый фонд, здесь много пожилых людей, — удивляется девушка. — Странно, что предприниматели все еще не бьют тревогу. Ведь таких домов вдоль проспекта полно, первые этажи — коммерческие, это очень «сладкие» арендные площадки.

Мало того что это невозможное условие для предпринимателей, так это еще опасность и неудобство для людей.

Вот представьте: к вам каждую неделю кто-то ходит за подписью. На третий раз просто перестанешь открывать дверь.

Кристина сокрушается, что не успела решить этот вопрос раньше. Буквально неделя, и всей этой эпопеи можно было избежать:

— Если бы я знала, то подалась бы раньше, у меня 22 июня подписан договор аренды... Но что теперь уже сделаешь. К слову, мне интересно: как будет проверяться этот список? Они что, тоже будут обходить все квартиры и спрашивать, подписывался или нет? Я задавала этот вопрос в «Минскрекламе», там сказали, что проверять документы будут юристы. Что это значит — не знаю.

Эксперимент: сколько подписей удастся собрать в одном подъезде

Так как альтернатив нет, решаем попробовать. Берем опросник и идем напрямую к собственникам — в один из подъездов. Обход мы начали ближе к 19:00 в будний день с расчетом, что сможем застать дома как можно больше людей. Однако сложности начались еще на пороге. На каждом подъезде установлен домофон, а на том конце — гудки без ответа. Первые пять квартир ответили ничем. В шестой трубку подняли.

— Добрый день. Я по поводу сбора подписей на размещение рекламы у вас на фасаде дома, — несмело представляется Кристина. — Можно зайти в подъезд?

В ответ слышим неразборчивое бурчание и звуковой сигнал — трубку положили, дверь осталась заперта. Признаться, приятного мало. Понимаешь, что многие увидят в тебе мошенника, а ведь ты просто пытаешься все сделать по закону.

И тут первая удача. К подъезду подошла женщина, которая и открыла нам дверь. Правда, подписываться отказалась, сославшись на то, что пришла в гости. Поспешно поднялась по ступенькам. Но, о чудо, мы в подъезде. В некогда нарядной парадной атмосферно, в старой многоэтажке есть даже лифт.

По очереди нажимаем на квартирные звонки. С шестой попытки получилось — дверь скрипнула. Правда, увидеть, кто скрывается за ней, мы не смогли, поскольку мужчина сразу признался — «не одет». Но документы взял, изучил, задал годный вопрос:

— Погодите, девушка, но тут же речь идет о рекламе. Не о самом магазине.

— Так, к сожалению, называется вывеска, поэтому мы вынуждены так писать, — оправдывается Кристина.

— Но здесь ни одной печати, ничего. Как я могу быть уверен, что подписываю именно то, о чем вы говорите? — удивился он, но, немного помешкав, все-таки расписался.

Через несколько этажей, оставшихся без ответа, дверь открывает приятный мужчина средних лет, внимательно слушает, держа под рукой телефон. Следом что-то произносит на иностранном, а переводчик из телефона нам сообщает:

— Я не говорю по-русски.

Понимаем, что квартирант, желаем приятного дня, идем дальше. Этажом выше открывает миловидная бабушка, улыбается, терпеливо слушает, резюмирует: «Я ничего подписывать не буду» и захлопывает дверь.

Рады за сознательность пенсионеров, не рады за себя. Соседскую дверь пропускаем по просьбе владельца, идем дальше.

В общей сложности нам открыли еще две квартиры. Хозяйки бланк подписали, а одна даже дала дельный совет — подключиться к домовому чату. С ее слов, именно это помогло ребятам из «Чайной почты» собрать аналогичные подписи.

Результат эксперимента неутешителен: три подписи из 28 квартир.

«Как так вышло, что судьбу бизнеса решают обычные люди?»

Вечером Кристина попробовала подключиться к домовому чату, чтобы объяснить ситуацию жителям и договориться насчет общей встречи. План не сработал.

— В чат жильцов можно попасть только по приглашению, и там меня не ждут. К сожалению, вариантов просто не осталось. Я в очередной раз звонила в «Минскрекламу», чтобы понять, почему предприниматели должны все это делать, рассказала о попытке собрать подписи и задала логичный вопрос:

«Как так вышло, что судьбу бизнеса решают обычные люди, которые вообще никому ничего не должны? Тут же огромную роль играет человеческий фактор. Почему нет альтернативного решения этого вопроса?»

Там все понимают, сочувствуют, но помочь ничем не могут. Сказали, что недовольных уже много, советовали писать в Мингорисполком и прокуратуру. Если накопится много жалоб, этот вопрос могут пересмотреть, хотя гарантий нет. Но жалобу напишу, — вздыхает девушка. — В МАРТ же мне сказали, что параллельно с принятием решения управляющим жилищным комплексом организациям было поручено провести общее собрание жильцов, чтобы они дали либо свое согласие, либо отказ. И это на год вперед. В теории человеку можно подписи не собирать. Нужно написать обращение, изложить суть проблемы и уточнить, будет ли собрание жильцов по вопросу размещения на фасаде здания наружной рекламы.

Это уже хоть что-то. Буду пробовать.

Что говорят в «Минскрекламе»

Как так вышло, что предприниматели вынуждены заниматься не бизнесом, а опросами общественного мнения, мы спросили в «Минскрекламе». Там проблему понимают, но решения не видят.

— Да, если речь идет про историко-культурные ценности, то необходимо собрать 2/3 подписей жильцов, подтверждающих, что люди не против, — пояснила диспетчер. — Очень многие, конечно, возмущены: приходят, жалуются, пишут. Мы понимаем, что это большая проблема, но сделать ничего не можем. В данном случае мы являемся посредником, а не законодателем, и принять документы без опросного листа просто не имеем права. Никакой альтернативы на сегодня, к сожалению, нет.

Специалисты «Минскрекламы» подтвердили, что в случае с историко-культурной ценностью любая реклама требует согласования, будь то вывеска, плакат или уличный штендер. Пока жители не разрешат, бизнес обозначить себя не сможет.

— Без разрешения собственников ты не сделаешь ничего, — резюмировали на предприятии.

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