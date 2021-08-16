Ученые обнаружили удивительную находку в туннеле под храмом Пернатого змея в Мексике 1 16.08.2021, 21:01

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Артефакту почти две тысячи лет.

Ученые нашли четыре целых букета в туннеле под храмом Пернатого змея в Теотиуакане, Мексика. Как сообщает The History blog (перевод — zn.ua), букеты сохранились в отличном состоянии, остались даже хлопковые нити, завязанные вокруг стеблей.

Отмечается, что цветы еще не датировали с помощью радиоуглеродного метода, но хронология использования туннеля и других артефактов, найденных рядом с букетами, указывают на то, что они были собраны в I или II веке нашей эры.

Ботанический материал в таком отличном состоянии удалось обнаружить впервые. Кроме цветов, ученые нашли также семена кукурузы, бобы, перец чили, семена тыквы и опунции. Ученые тщательно извлекли из одного из букетов лист, чтобы понять предназначение растений.

Туннель под храмом Пернатого змея обнаружили в 2003 году, когда проливные дожди обнажили воронку перед храмом. Она вела к подземному ходу длиной несколько сотен метров, который вел к трем камерам. Они были наполнены землей и камнями и были запечатаны около 1700 и 1800 лет назад. По мнению ученых, туннель символизировал подземный мир.

фото: The History Blog

Исследования туннеля начались в 2009 году, за это время ученые обнаружили множество артефактов и органических остатков. Подношения, которые нашли в туннеле, были очень ценными и включали в себя импортные товары. Так, исследователи обнаружили нефрит, янтарь, каучук, какао-бобы, а также шкуры и кости животных, которые не обитали в этой местности: волков и пум.

Теперь ученые нашли цветы, которые располагалось за тем, что ранее считалось окончанием туннеля. Когда группа исследователей достигла края, они выяснили, что он простирается еще на несколько метров вниз по спуску. Там же археологи обнаружили древесный уголь, а также обугленные семена и фрукты, которые остались после ритуала сожжения жертвоприношений. Кроме того, была обнаружена скульптура с необычными чертами, которая могла быть курильщицей для благовоний.

Цветы очистили и законсервировали в туннеле, чтобы сохранить их в среде, которая обеспечивала их сохранность на протяжении двух тысяч лет.

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