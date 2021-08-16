Как Россия присвоила украинский газ 16.08.2021, 21:17

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Фото: ТАСС

Кум Путина Медведчук при поддержке топ-политиков Кремля получил в пользование украинское газовое месторождение у берегов Крыма.

«Крымский кейс» Медведчука! Следователи Украины раскрыли подробности дела обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука и нашли крымский след в этой истории. Выяснилось, что кум Путина при поддержке топ-политиков Кремля получил в пользование украинское газовое месторождение у берегов Крыма. Перспективы добычи месторождения составляют 38 миллиардов гривен, пишет Крым.Реалии.

Последний раз газовую платформу «Петр Годованец», более известную как «вышка Бойко», заснять удалось в начале июля 2021 года. Это произошло на международных военных учениях Sea Breeze 2021, когда американский эсминец USS Ross проходил неподалеку Одесского газового месторождения. Россия тогда агрессивно отреагировала на такой визит и в ответ навстречу американцам отправила два своих боевых корабля и истребители Су-24М.

В общем, на шельфе Черного и Азовского морей у «Черноморнефтегаза» Россия захватила 9 действующих нефтегазовых месторождений, Глебовское подземное газохранилище и 31 плавсредство. Кстати, после захвата в 2014 году Россия переименовала СПБУ «Петр Годованец» в «Крым-2». И с тех пор захваченные украинские буровые ‒ под круглосуточной российской охраной. Украинская разведка отмечает, что это российские служащие ФСБ и Черноморского флота. Informnapalm даже идентифицировал некоторых из них.

Именно вышка «Петр Годованец» заинтересовала компанию, которую связывают с Виктором Медведчуком. Об этом свидетельствует письмо, в котором российская фирма «Новые проекты» обращается к клону «Черноморнефтегаза», созданному Россией после аннексии.

«В рамках проведения подготовительных работ для строительства поисково-оценочной скважины «Глубокая-1» просим Вас рассмотреть возможность бункеровки СПБУ «Крым-2» и судна обеспечения ТБС «Федор Урюпин», ‒ говорится в обращении российской компании «Новые проекты» к российской фирме ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Но это письмо незаконно, утверждает генеральный директор украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова. В качестве доказательства она продемонстрировала нам свидетельство на право собственности на платформу «Петр Годованец» и судно-буксир «Федор Урюпин». Эти документы легитимны и являются доказательствами в международных арбитражах, который ведет сейчас Украина против России.

«На базе активов украинского «Черноморнефтегаза» было создано фейковое предприятие, которое сейчас называется «Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз». Это предприятие внесено в международные санкционные списки почти десяти государств. Эти активы у нас украли, а теперь еще и пользуются ими, как хотят. И за всем этим стоит Российская Федерация», ‒ отметила в интервью Крым.Реалии генеральный директор Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.

Именно платформу «Петр Годованец» и судно «Федор Урюпин» в 2021 году хотела арендовать российская компания, близкая к украинскому народному депутату Виктору Медведчуку. Это выяснили журналисты «Центра журналистских расследований».

На каких основаниях российский «Черноморнефтегаз» предоставил в аренду буровую платформу и буксир компании «Новые проекты» ‒ ответы на наши запросы мы не получили. Кстати, у настоящего владельца – украинского «Черноморнефтегаза» ‒ фирма «Новые проекты» об аренде буксира и газовой вышки не спрашивала.

В 2021 году Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел против Виктора Медведчука персональные санкции. СБУ обыскала его семейные дома и офисы движения «Украинский выбор», возглавляемого нардепом.

В мае генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила Медведчуку о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов. Недра ‒ это крымский эпизод в деле Медведчука.

«Месторождение «Глубокая» расположено на Прикерченском шельфе Черного моря, в исключительной морской экономической зоне Украины. Вдумайтесь! По данным Государственной службы геологии и недр Украины, ресурсы этого месторождения, если перевести их в денежный эквивалент, составляют более 38 млрд гривен. В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупанту всю материальную и документальную базу этого месторождения», ‒ отметила на пресс-брифинге генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Виктор Медведчук все обвинения отвергает.

«Я готов защищаться, так как ни в чем не чувствую своей вины. Считаю, что на сегодняшний день все, что происходит ‒ это результат политических репрессий, давления на меня, как на главу политсовета партии и человека, чья деятельность по тем или иным причинам не подходит власти. Я не знаю, что это за месторождение и никакого отношения к нему не имею», ‒ заявил после вручения уведомления о подозрении народный депутат Украины от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

А началась эта история еще в 2012 году, когда киевская компания «Новые проекты» получила специальное разрешение на разработку месторождения под названием «Глубокая».

У следствия есть аудиозаписи, подтверждающие связь Медведчука с этой компанией и месторождением. В частности, разговор Медведчука с тогдашним заместителем российского премьера, по крайней мере так утверждает следствие.

Чтобы было понятнее, раскладываем по полочкам. По информации украинского следствия, киевская фирма «Новые проекты» была оформлена на две оффшорные компании, за которыми, как считает следствие, стоит Виктор Медведчук. После оккупации Крыма, уже в Москве появилась клон-фирма «Новые проекты», и она так же, как и раньше киевская фирма, занялась разработкой месторождения «Глубокая».

«Эта в российской юрисдикции зарегистрированная компания «Новые проекты» воспользовалась украинской лицензией на пользование недрами участка «Глубокая». Это было необходимо для того, чтобы получить уже российскую лицензию на эксплуатацию этого месторождения. Поэтому мы и связываем эти компании, мы говорим, что они ‒ клоны», ‒ отметила в комментарии журналистка «Центра журналистских расследований» Валентина Самар.

То, что московская фирма «Новые проекты» близка к Медведчуку, уже доказывали и журналисты программы «Схемы». Украинское следствие заявляет, что после оккупации Крыма Медведчук договаривался с Кремлем о перерегистрации украинской компании по российскому законодательству.

Но не все шло гладко. Если верить аудиозаписям, у Медведчука было несколько проблем при регистрации компании в Крыму. Одна из которых связана с тем, что для получения российской лицензии на добычу должна быть российская компания, а не украинская.

«Для того, чтобы сохранить все права, разрешительные документы и так далее, надо заново регистрировать предприятие в Крыму», ‒ по данным украинского следствия, это сказал вице-премьер Дмитрий Козак Виктору Медведчуку.

Медведчук говорит, что действительно разговаривал с российским чиновником, но не подтвердил содержания опубликованных Генпрокуратурой и Службой безопасности Украины разговоров.

Кстати, в апреле 2016 тогда еще премьер России Дмитрий Медведев также помогал компании «Новые проекты». С его руки крымскому предприятию предоставили разрешение на пользование украинскими недрами.

«Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Новые проекты» право на пользование участком недр «Глубокая», ‒ говорится в распоряжении Дмитрия Медведева.

Зарабатывать Медведчуку давали не просто так, а с политической целью, считает политолог Владимир Фесенко.

«Судя по той информации, которую мы сейчас имеем, включая с обнародованными пленками, Путин дал на кормление Медведчуку целый ряд предприятий и месторождений. Кстати, не только в Крыму, но и в России. Это не для того, чтобы он был просто богатым человеком, часть из этих денег идет на финансирование ОПЗЖ», ‒ сказал Владимир Фесенко.

Подготовка к строительству и установке необходимого оборудования для добычи на месторождении «Глубокая» должна был закончиться до 30 марта 2021 года. Эксперты отмечают, что сама установка «Петр Годованец» вполне подходит для этой задачи, но только на минимальной для этой территории глубине.

Где же сейчас захваченные украинские вышка и буксир, которые зафрахтовала близкая к Медведчуку компания? Согласно информации Госпогранслужбы Украины, в середине июля россияне отбуксировали СПБУ «Петр Годованец» в Черноморский район, поближе к Крыму. Вероятно, для техобслуживания платформы. Это означает, что новая добыча газа еще не началась. Одну из причин называет генпрокурор Украины. Рядом с месторождением расположен военный полигон «Опук». Здесь и вокруг акватории Россия регулярно проводит стрельбы и военные учения. Медведчук даже Путина просил изменить границы полигона.

«Правки в письме к президенту Российской Федерации, согласно выводам экспертов, сделаны собственноручно Виктором Медведчуком», ‒ заявила генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Эксперты отмечают, что Одесское месторождение для России довольно непростое. Ведь даже территориально к материковой Украине оно ближе, чем к Крыму. Поэтому, скорее всего, россияне и согласились перебросить оттуда вышку для новой скважины.

«Я бы не полагался на то, что они сами уйдут оттуда. Они могут там не вести активных буровых действий, но они и нам не будут давать там работать», ‒ пояснил для Крым.Реалии политолог Владимир Фесенко.

Газовая платформа «Петр Годованец», с помощью которой «Новые проекты» хотят качать газ на месторождении «Глубокая», была приобретена Украиной за 400 миллионов долларов еще в 2011 году. Тогда министром энергетики был Юрий Бойко. Экс-министр однопартийца Медведчука защищается.

«Почему вы считаете, что обрезав военный полигон в Крыму, Виктор Медведчук нанес ущерб Украине, а не Российской Федерации? Ведь обрезали российский военный полигон, который сейчас у них находится в эксплуатации», ‒ сказал журналистам телеканала «Интер» народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Бойко.

«Черноморнефтегаз», созданный в Крыму после оккупации полуострова, стал первым предприятием, попавшим под санкции США и Евросоюза. Любое сотрудничество с ним, в частности, аренда захваченного имущества украинского «Черноморнефтегаза», приведет к западным санкциям, говорят расследователи.

После шума с объявлением Медведчуку подозрения и взятием его под домашний арест, в России ликвидируют компанию-клон «Новые проекты». Это выяснила программа «Схемы». На подконтрольной Украине территории в 2021 году по решению суда закрыли «Новые проекты». Госгеонедра также уже аннулировало выданную в 2012 году лицензию компании «Новые проекты».

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