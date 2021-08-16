БелЖД отменила 13 поездов 1 16.08.2021, 21:36

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Изменения объясняют «приведением размеров движения поездов в соответствие с фактическим спросом на перевозку».

Белорусская железная дорога отменяет некоторые поезда региональных линий экономкласса. Изменения объясняют «приведением размеров движения поездов в соответствие с фактическим спросом на перевозку».

БелЖД уточняет, что изменяет маршруты следования, периодичность курсирования, расписание некоторых поездов, а также отменяет ряд поездов из обращения на следующих участках: Слуцк — Солигорск (с 16 августа), Гомель — Добруш (с 19 августа), Гомель — Кравцовка (с 20 августа), Калинковичи — Словечно (с 21 августа), Минск — Барановичи, Гродно — Лида, Лунинец — Бухличи, Лунинец — Житковичи, Гомель — Василевичи (с 23 августа), Минск — Борисов, Минск — Молодечно — Гудогай, Молодечно — Глубокое, Минск — Осиповичи (с 30 августа).

С 13 августа в Беларуси повысили тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки — городские, региональные и межрегиональные линии.

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