закрыть
16 августа 2021, понедельник, 22:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БелЖД отменила 13 поездов

1
  • 16.08.2021, 21:36
  • 2,826
БелЖД отменила 13 поездов

Изменения объясняют «приведением размеров движения поездов в соответствие с фактическим спросом на перевозку».

Белорусская железная дорога отменяет некоторые поезда региональных линий экономкласса. Изменения объясняют «приведением размеров движения поездов в соответствие с фактическим спросом на перевозку».

БелЖД уточняет, что изменяет маршруты следования, периодичность курсирования, расписание некоторых поездов, а также отменяет ряд поездов из обращения на следующих участках: Слуцк — Солигорск (с 16 августа), Гомель — Добруш (с 19 августа), Гомель — Кравцовка (с 20 августа), Калинковичи — Словечно (с 21 августа), Минск — Барановичи, Гродно — Лида, Лунинец — Бухличи, Лунинец — Житковичи, Гомель — Василевичи (с 23 августа), Минск — Борисов, Минск — Молодечно — Гудогай, Молодечно — Глубокое, Минск — Осиповичи (с 30 августа).

С 13 августа в Беларуси повысили тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки — городские, региональные и межрегиональные линии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пора менять лысую резину
Пора менять лысую резину Телеграм-канал БОР
Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)