США заморозили резервы Центробанка Афганистана 2 16.08.2021, 21:46

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Валовые резервы ЦБ Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиардов долларов.

Радикальное движение «Талибан» не сможет получить доступ к хранящимся в США активам Центробанка Афганистана. Об этом сообщает в понедельник AFP со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, пишет finanz.ru.

«Активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам», - отметил он, не став уточнять, о какой сумме идет речь.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовые резервы ЦБ Афганистана на конец апреля составляли 9,4 млрд долларов.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия под угрозой кровопролития и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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