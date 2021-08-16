Тимановская: Говорю всем спортсменам, если вы думаете, что режим вас не коснется – это не так 2 16.08.2021, 21:50

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Легкоатлетка объяснила, почему подписала письмо спортсменов за честные выборы.

Белoрусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила, почему подписала письмо спортивной общественности против насилия и за честные выборы, пишет «Трибуна».

«16 августа 2020-го появилось открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.

Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдет.

Сегодня – ровно год спустя, я его подписала. Для меня – это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснется – это не так.

Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности.

Поэтому сегодня в финальный день #MARATHONFORFREEDOM я бегу в поддержку BSSF и в поддержку спортсменов, которые просто хотят быть свободными, и имеют право высказываться в своих соцсетях. Даже если кому-то эти высказывания могут показаться излишне эмоциональными», – сказала Тимановская.

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