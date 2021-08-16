Доктор назвала три доступных продукта, которые улучшают сон 16.08.2021, 22:00

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Сон – важная составляющая для хорошего здоровья.

Его недостаток может спровоцировать ослабление иммунитета, увеличить риск диабета, привести к набору веса и повышенному давлению, пишет healthinfo.ua.

Доктор Эллисон Зиберн отмечает, что некоторые продукты питания могут приводить к проблемам со сном. Но есть и другие, весьма доступные, которые помогут полноценно подготовиться к отходу в страну грез.

Орехи и семечки

Миндаль, кешью, фисташки и грецкие орехи являются естественными источниками мелатонина, а также аминокислоты триптофана, которая играет важную роль в производстве серотонина и мелатонина. Кроме того, они полны магнием, важным минералом для здоровья костей, мозга, сердца и мышц.

Как и орехи, семечки, такие как семечки льна, тыквенные и подсолнечника, могут поддерживать здоровый сон из-за высокого уровня триптофана, без которого не может вырабатываться достаточно серотонина и мелатонина.

Молочные продукты

Молоко (особенно теплое), йогурт без наполнителей и творог – отличные варианты, когда речь идет о молочных продуктах, положительно влияющих на сон.

Киви

В четырехнедельном исследовании, проведенном Тайбэйским медицинским университетом, 24 человека употребляли два киви за час до сна.

«Результаты показали, что употребление этого фрукта помогает заснуть быстрее и улучшить качество сна. Это может быть связано с высокой концентрацией антиоксидантов и витаминов, таких как фолиевая кислота», - подчеркивает доктор Зиберн.

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