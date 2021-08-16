«Главная городская площадь была плотно заполнена людьми» 16.08.2021, 22:12

фото: b-g.by

Как проходил самый массовый митинг в Бресте 2020 года.

Ровно год назад 16 августа в Бресте прошел самый массовый митинг после выборов 2020 года. Главная городская площадь была плотно заполнена людьми. Тогда впервые появилось бело-красно-белое полотнище длиной около ста метров, пишет «Брестская газета».

Начало митинга было запланировано на 16.00. Но народ начал собираться на площади в тот воскресный день гораздо раньше. Люди стояли под палящим августовским солнцем и ждали начала, чтобы высказаться и задать руководству города волнующие их вопросы. А после 9 августа у народа было что сказать и о чем спросить тех, кто у власти.

От власти на встречу с народом пришли председатель горисполкома Александр Рогачук и трое представителей силовых и правоохранительных структур. От народа их отделяли турникет и люди в черном, скрывающие свои лица под балаклавами.

Предлагаем посмотреть и вспомнить, как это было. А еще подумать, почему по прошествии года ситуация такая, как есть.

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