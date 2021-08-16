Белорусских таксистов ждут тяжелые времена 2 16.08.2021, 22:35

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Изменения в отрасли перевозок пассажиров одобрил Лукашенко.

Лукашенко одобрил подходы Министерства транспорта и коммуникаций к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, пишет abw.by.

Минтранс ранее подготовил соответствующий проект указа. По словам Алексея Авраменко, "Лукашенко в целом одобрил предлагаемые подходы".

В частности, документом предполагается ввести регистрационные карты транспортного средства, карты допуска водителя, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси.

"Мы фактически идем по пути Российской Федерации. Они применяют примерно аналогичные подходы к работе такси. Сегодня рынок до конца не урегулирован с точки зрения наличия транспортных средств, компаний, которые работают. Подразумевается все это делать в электронном виде. То есть будет электронная база с водителями, транспортными средствами", – отметил министр.

"Это нелицензируемый вид деятельности. Если водитель хочет работать, у него должна быть заведена карточка учета, где будут фиксироваться все нарушения, прохождения техосмотра транспортного средства, соответствие транспортного средства. Тем самым не будем допускать к перевозкам неопытных водителей", – добавил он.

Каких изменений в сфере такси можно ожидать от принятого указа, abw.by рассказывали руководители служб такси и обычные водители.

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